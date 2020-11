Blaulicht-Blog: Autofahrer bei Unfall in Kreuzberg verletzt

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Mittwoch, 18. November.

+++ Autofahrer bei Unfall in Kreuzberg verletzt +++

Auf der Axel-Springer-Straße in Kreuzberg ist es am Dienstag gegen 23.30 Uhr zu einem Unfall zwischen einem Taxi und einem Pkw gekommen. Der genaue Unfallhergang ist bislang noch unklar. Der Pkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

+++ Rollerfahrer bei Unfall in Pankow verletzt +++

Ein Rollerfahrer wurde bei einem Unfall verletzt.

Foto: Peise

Am Dienstag ist es gegen 18.40 Uhr an der Kreuzung Neumannstraße Ecke Thulestraße in Pankow zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Motorroller gekommen. Hierbei erlitt der Rollerfahrer Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

+++ Feuerwehr löscht Brände in Hohenschönhausen +++

In Hohenschönhausen löschte die Feuerwehr zwei Brände.

Foto: Peise

Die Berliner Feuerwehr ist am Dienstag zu einem Einsatz nach Hohenschönhausen (Pankow) ausgerückt. Gegen 18 Uhr brannte es in der Degener Straße in einer Tiefgarage. Dabei kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Zeitgleich brannte in unmittelbarer Nähe ein Müllhaus. Die Feuerwehr konnte beide Brände schnell löschen, verletzt wurde niemand.