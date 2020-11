Tödlicher Unfall in Berlin-Charlottenburg: Geländewagen erfasst Radfahrer

Berlin. In Charlottenburg hat sich am Dienstagabend um kurz nach 19 Uhr auf der Caprivibrücke ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein Radfahrer stieß mit einem gelben hochmotorisierten Mercedes-Geländewagen zusammen, den laut Polizeiangaben ein 18 Jahre alter Mann fuhr. Der 36 Jahre alte Radfahrer wurde über die Straße auf der Caprivibrücke geschleudert. Der Fahrradfahrer erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Eintreffende Polizisten leiteten bei dem Mann sofort Reanimationsmaßnahmen ein, die von den Rettungskräften fortgesetzt wurden - ohne Erfolg. Der Mann verstarb noch am Ort.

Ersthelfer am Unfallort war der 22 Jahre alte Autofahrer Ensar A. Er war unterwegs in Richtung Wedding, als er den Verletzten sah. „Ich war genau um 19.36 Uhr an der Unfallstelle und habe den verletzten Mann auf der Straße liegen sehen. Ich habe sofort angehalten und erste Hilfe geleistet“, sagte A. „Ich war früher bei der Jugendfeuerwehr und konnte mich glücklicherweise noch an einige Rettungsmaßnahmen erinnern. Der Mann hat sehr stark am Kopf geblutet und hatte einen sehr schwachen Puls und eine schwache Atmung.“

Ein Mercedes-Geländewagen erfasste an der Caprivibrücke in Charlottenburg einen Radfahrer, der 36-Jährige wurde bei dem Unfall getötet.

Tödlicher Unfall in Charlottenburg: Fahrer vermutlich zu schnell gefahren

Das beschädigte Fahrrad liegt auf dem Gehweg.

Die Caprivibrücke wurde während der Unfallaufnahme in beiden Richtungen gesperrt. Nach ersten Erkenntnissen des Unfallermittlungsdienstes ist der Geländewagen-Fahrer vermutlich zu schnell gefahren. Erste Ermittlungen ergaben zudem, dass sowohl Autofahrer, als auch Radfahrer in die gleiche Fahrtrichtung unterwegs waren.

Laut Augenzeugen stand der Geländewagen aber in Richtung Kaiserin-Augusta-Allee bereits hinter der Brücke, während der Radfahrer in der Mitte der Brücke auf der gegenüberliegenden Straßenseite auf dem Radschutzstreifen lag.

Mercedes-Geländewagen ist auf eine Firma zugelassen

Der 18 Jahre alte Fahrer ist nicht der Halter des Geländewagens. Das Fahrzeug ist auf eine Firma zugelassen. Der Mercedes-Geländewagen wurde von der Polizei sichergestellt. Bei der Mercedes G-Klasse handelt es sich nicht um einen SUV. Es ist ein klassischer Geländewagen. Laut Angaben von Mercedes mit einer Motorleistung ab knapp 300 PS bis zu 600 PS (Preis ab 99.000 Euro aufwärts).

Feuerwehr und ein Notarztwagen sind am Unfallort.

Anwohner der Caprivibrücke: Rennstrecke für stark motorisierte Autos

Wie Anwohner berichten, werden die Wintersteinstraße, die Caprivibrücke und die Sömmeringstraße abends und in der Nacht gern als Rennstrecke für stark motorisierte Autos genutzt. Vom Richard-Wagner-Platz aus in Richtung Kaiserin-Augusta-Allee und auch in der Gegenrichtung können Autofahrer nahezu ungehindert rasen, da es sich bei dem Straßenzug um eine Vorfahrtsstraße handelt. Besonders auf dem ersten Abschnitt vom Richard-Wagner-Platz bis über die Brücke würden Auto- und Motorradfahrer richtig Gas geben, erzählen Anwohner der Straße. "Obwohl hier vor einigen Jahren Radschutzstreifen eingerichtet worden sind, fahre ich lieber auf dem Bürgersteig", sagte eine Radfahrerin am Dienstagabend an der Unfallstelle. "Es ist mir viel zu gefährlich, wenn die Autos hier lang rasen."

Und auch die erst vor etwa zwei Jahren eingerichteten Fußgängerüberwege mit Zebrastreifen an den Kreuzungen Sömmeringstraße und Quedlinburger Straße und an der Kreuzung Nordhauser Straße hätten nach Meinung von Passanten und Anwohnern wenig für die Sicherheit gebracht. "Tagsüber achten die meisten Autofahrer auf die Zebrastreifen, aber abends und in der Nacht bei leeren Straßen bremsen sie nicht mal ab", sagte eine Anwohnerin, die von ihrem Balkon aus auf die Kreuzung Nordhauser Straße blicken kann. "Die brettern da einfach rüber. Mich wundert es, dass nicht schon längst mehr passiert ist."