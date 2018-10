Berlin: Technoclub Tresor reif fürs Museum

Berlin. Nach dem Fall der Mauer passierten Millionen Technofans aus aller Welt die massive Stahltür, die einst an der Leipziger Straße die Bankfächer im Untergeschoss des Kaufhauses Wertheim sicherte. Während das Kaufhaus selbst 1955 abgerissen wurde, gelangte man durch diese Tür in den legendären Club „Tresor“. Als Zeugnis der pulsierenden Partykultur der 90er-Jahre ist die Safetür nun selbst ein Stück Geschichte: Sie wird nach der Eröffnung des Humboldt Forums Ende 2019 in der Berlin-Ausstellung zu sehen sein, wie Paul Spies, der Chefkurator des Landes Berlin im Humboldt Forum, am Dienstag sagte.

Bereits vor der Eröffnung in gut einem Jahr präsentiert das Humboldt Forum nun 15 Höhepunkte aus den verschiedenen Sammlungen, die künftig im Humboldt Forum präsentiert werden. Die Tresortür ist eines dieser Exponate. Da das Humboldt Forum im teilrekonstruierten Berliner Schloss selbst noch Großbaustelle ist, werden die Ausstellungsstücke nicht dort, sondern in einer Ausstellung auf der Museumsinsel sowie am Kulturforum zu sehen sein, eine weitere Auswahl wird in acht Gesprächen an unterschiedlichen Orten vorgestellt. Die ausgewählten Schaustücke gehören zu rund 20.000 Kunst- und Naturwerken sowie Alltagsgegenständen, die im Humboldt Forum zu sehen sein werden.

Mehr zum Thema:

Das erwartet die Besucher im Humboldt Forum