Neues Kochbuch „Noon“ mit 115 Lunch-Rezepten

Berlin. Hummus mit Sauerkraut – nachdem sie diese Kombination entdeckt hatte, habe sie wochenlang nichts anderes gegessen, sagt Meike Peters und lacht. Aktuell mache sie von dem Rezept eine kleine Pause, an Alternativen mangelt es allerdings nicht. Gerade ist mit „Noon” das dritte Kochbuch der Berliner Autorin erschienen. 115 schnelle, einfache Lunch-Gerichte wie Salate, Suppen und Sandwiches, aber auch Pasta- und Gemüseteller, Quiches, Fleisch- und Fischgerichte sind darin enthalten.

„Noon”, also „Mittag”, sei dabei als Gefühl, nicht als absolute Zeitangabe zu verstehen. ‘“Noon kann man immer haben”, so Peters über den richtigen Moment für Zucchini-Kichererbsen-Salat mit Trauben, Camembert-Baguette mit Pfirsich-Basilikum-Chutney oder Polenta-Lasagne Bolognese. Sie selbst habe nach einer Trennung vor drei Jahren angefangen, mittags zu kochen, um dem pärchenbehafteten abendlichen Dinner ein Stück Zeit für sich entgegenzusetzen. Aus den Rezepten, die sie selbst kreierte, aber auch bei ihren Freundinnen und Freunden einsammelte, sei schließlich das Kochbuch entstanden. Die Fotos darin stammen von Peters selbst. Im Instagram-Zeitalter sei ein Kochbuch wie aus Großmutters Zeiten, in denen nur jedes zehnte Gericht bebildert war, nicht mehr denkbar.

Die Veröffentlichung feierte Meike Peters mit einer kleinen Party im Hotel de Rome in Mitte. Wie sie denn mittags die Zeit zum Kochen finde, wollte Billy Wagner, Patron im Nobelhart & Schmutzig, bei dieser Gelegenheit wissen: „Ich stehe erst mittags auf. Und am Sonntag gehe ich mittags ins Berghain.” Es helfe, zuerst realistisch einzuschätzen, wie viel Zeit zur Verfügung stehe und was im Kühlschrank sei, so Peters, und dann das Rezept vor dem Kochen bis zum Ende zu lesen. Nicht alles müsse selbst gemacht werden, beim Hummus tue es beispielsweise auch ein Produkt aus dem Supermarkt. Zudem verstehe sie ihre Rezepte als abwandelbare Inspiration. „Wenn ich eine Zutat nicht zu Hause habe, nehme ich eben etwas anderes.” Dafür brauche es zugegebenermaßen ein bisschen Übung, die stelle sich aber schnell ein. „Es geht hier nicht um Hummer und Kaviar, sondern um Zutaten, die leicht verfügbar sind”, sagt sie. Nebenbei lerne man eine Lektion in Sich-selber-vertrauen.

Die Mittagszeit sei meist von der Arbeit geprägt, dem habe sie eine bewusste Auszeit gegenüberstellen wollen, so Meike Peters. „Wichtig fürs Wohlbefinden ist auch der Zustand, in dem ich esse”, findet sie. „Deshalb lieber fünf Minuten mehr entspannen und dafür mit simplen Basics arbeiten.”

Die Autorin Meike Peters hat mit ihrem ersten Kochbuch „Eat In My Kitchen” einen James Beard Foundation Award gewonnen, der als der Oscar der Küchenbranche gilt. Wie auch ihr zweites Buch „365: Jeden Tag einfach kochen und backen” stand es auf der Best-Cookbooks-Liste der New York Times. Peters schreibt für internationale Magazine und auf ihrem Food-Blog über Essen und Reisen und lädt für ihren Podcast „Meet in My Kitchen” Gäste in ihre Berliner Küche ein.

Meike Peters: Noon. Einfache Mittagsgerichte für jeden Tag. Das Lunch-Kochbuch. 256 Seiten, gebunden, 28 Euro.