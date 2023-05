Tim Raue zieht sich aus der "Villa Kellermann" zurück

Zweisterne-Koch Tim Raue will sich mehr seinen eigenen Projekten widmen. Wer die "Villa Kellermann" in Potsdam künftig führt.

Zeitenwende am Heiligen See: Zweisterne-Koch Tim Raue zieht sich aus der "Villa Kellermann" von TV-Moderator Günther Jauch zurück. Raue hatte zusammen mit Jauch das Gourmetrestaurant im September 2019 nach einer umfangreichen Sanierung eröffnet.

Der "Neue" in Potsdam ist aber in Wahrheit ein "Alter": Christopher Wecker ist seit der Eröffnung Küchenchef und serviert eine von Brandenburg und Potsdam inspirierte Küche. Königsberger Klopse, Hühnerfrikassee, Rhabarber-Wackelpudding oder die Menüfolge "Der gedeckte Tisch" sind zu Markenzeichen geworden. Wecker will die Küchenphilosophie in bewährter Manier fortführen.

Christopher Wecker übernimmt die "Villa Kellermann".

Foto: Villa Kellermann

Eigentümer Günther Jauch: „Ich habe die Zusammenarbeit mit Tim Raue stets geschätzt und bedanke mich für die gemeinsame Zeit. Nun freue ich mich darauf, mit Christopher Wecker und seinem Team in Küche und Service nahtlos daran anknüpfen zu können.“

Raue sagt dazu: „Mit der Villa Kellermann ist es uns dank des Engagements von Günther Jauch gelungen, einen ganz besonderen Ort zu schaffen. Ich freue mich sehr darauf, dass mit Christopher Wecker nun einer meiner langjährigen Mitarbeiter das Zepter übernimmt und eigene Akzente dort setzt. Ich komme zukünftig ganz sicher als Gast in die Villa Kellermann, um die Entwicklung dieses auch für mich besonderen Ortes weiter zu verfolgen.“

Villa Kellermann, Mangerstraße 34, 14467 Potsdam. Mittwoch bis Freitag, 18-23 Uhr, Samstag / Sonntag, 12-15 und 18-23 Uhr. Reservierungen werden online, telefonisch unter der Nummer 0331-20 04 65 40 oder via E-Mail an info@villakellermann.de entgegen genommen. Weitere Informationen sind unter www.villakellermann.de zu finden.