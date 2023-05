Die "Einstein"-Villa in der Kurfürstenstraße wird renoviert, jetzt zieht das legendäre Stammhaus um - in die Nähe des Hauptbahnhofs.

Blick in das neue "PHP Restaurant" am Hauptbahnhof.

Café "Einstein" zieht in das Europa-Viertel

Gute Nachrichten für alle Fans des "Café Einstein". Das Café und Restaurant, dessen legendäres Stammhaus an der Kurfürstenstraße in Tiergarten gerade saniert wird, hat eine neue Heimat gefunden.

Die Gastronomie und die Mitarbeiter residieren künftig unter dem Namen "PHP Restaurant" - benannt nach dem Inhaber Philipp Hasse-Pratje, im Europa-Viertel am Hauptbahnhof. Neu ist die eigene Backstube mit Konditorei, die auch außer Haus verkauft. Zum Angebot gehören nicht nur Törtchen und Brotwaren, sondern auch Eis.

Serviert werden Frühstückvariationen und "gehobene internationale Küche". Dazu gehören auch mediterrane Gerichte und vegetarische / vegane Angebote.

"Wir sind das Team Einstein"

„Wir sind das Team Einstein“, sagt Philipp Hasse-Pratje, „nur an einem anderen Ort, mit den erprobten Köchen und Kellnern, dem freundlichen und aufmerksamen Service, einer sehr abwechslungsreichen weiterentwickelten Karte, die neugierig macht, sowie einer langen Bar und tollen Weinen.“

Konsequent verzichtet wird auf sogenannte Convenience-Produkte, dafür kommen regionale und internationale Speziallitäten zum Einsatz, der Fokus soll auf Hausgemachtem und Handarbeit liegen. Damit wolle man "die erste Adresse in Berlin für gehobene Gastronomie" werden", so Hasse-Pratje.

Angela Merkel, Frank-Walter Steinmeier und Keira Knightley kamen zu Besuch

Weiter sagt er: „Unsere Konditoren und Köche kreieren stets neue Rezepte, um regelmäßig neue und saisonale Überraschungen für unsere Gäste im Angebot zu haben. Ein besonderes Highlight ist unser 4-Gänge\u0002Menü. Und natürlich gibt es noch unser beliebtes Wiener Schnitzel, unverändert und genauso köstlich wie eh und je.“

Und er äußert eine Hoffnung: „Wir hoffen bald viele unserer ehemaligen Einstein-Stammhaus Gäste hier begrüßen zu können. Vielleicht finden Angela Merkel, Frank-Walter Steinmeier und Keira Knightley bald wieder den Weg zu uns. In der Villa in der Kurfürstenstraße hatte es ihnen ja auch gemundet“, so Hasse-Pratje.