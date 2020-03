Neue Doppelspitze im "Golvet"

Das "Golvet" im ehemaligen 40seconds Club an der Potsdamer Straße hat unter der Führung von Björn Swanson gerade erst seinen Stern verteidigt. Jetzt ernennt Swanson der seit drei Jahren im "Golvet" arbeitet Sous Chef Jonas Zörner mit Wirkung vom 1. März zum Küchenchef.

Swanson, der 2019 zum Berliner Meisterkoch des Jahres gekürt wurde, teilte mit, Zörner seit bereits seit Oktober 2018 bei ihm im Hause und habe die Küche in den vergangenen sechs Monaten kommissarisch und in enger Absprache geführt. "In dieser Zeit hat sich ein klarer Richtungswechsel in der Küche eingestellt, den ich klar befürworte und hinter dem ich zu 100 Prozent stehe." Daher sei es nur recht und billig und ihm ein hohes Anliegen, Zörner an dieser Stelle die nötige Anerkennung und Aufmerksamkeit zukommen zu lassen.

Zörner soll die operativen Geschicke der Küche leiten. Swanson will sich auch in Zukunft um die Geschäftsführung sowie um das Controlling des "Golvet" kümmern.

"Golvet", Potsdamer Straße 58, 10785 Berlin, Tel.: 89064222, Mail: info@golvet.de,