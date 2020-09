Neubesetzung am Steinplatz

Im Oktober lädt das „Restaurant am Steinplatz“ im „Hotel am Steinplatz“ zum Morgenpost-Menü.

Das „Restaurant am Steinplatz“ im „Hotel am Steinplatz“ ist für Kenner des Morgenpost-Menüs ein alter Bekannter. Neu ist in diesem Jahr allerdings der Küchenchef. Seit November 2019 leitet Jean-Marc Komfort in dem markanten Jugendstil-Luxushaus in Charlottenburg die kulinarischen Geschicke. Seine gemüsefokussierte Küche mit Fisch- und Fleischakzenten ist detailverliebt und so präzise im Geschmack der einzelnen Komponenten, dass Sie vertraute Aromen bei seinem herbstlichen Menü im Oktober noch einmal ganz neu entdecken werden. Gastgeber und Sommelier Yannick Kern hat dazu handverlesene Weine ausgewählt.