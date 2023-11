Weihnachten in Berlin Was Berliner Restaurants im Advent bieten

Berlin. Die Adventszeit steht kurz bevor. Weihnachtsbäume werden aufgestellt, Kaufhäuser dekoriert, Berlin putzt sich raus für den Advent. Auch die Berliner Restaurants haben einiges für die Adventszeit und die Feiertage rund um Weihnachten und Silvester vorbereitet. Hier eine Auswahl:

Hugos Das Sternerestaurant im Intercontinental an der Budapester Straße richtet am 24. Dezember das „Christmas Eve Menu“ aus. Ab 18.30 Uhr serviert das Team um Chefkoch Eberhard Lange ein 7-Gänge-Menü für 275 Euro pro Person inklusive Weibegleitung. Mit dabei sind neben anderen Imperial Caviar, geflämmter Langostino mit Tatar und Tahiti-Vanille, weißer Alba-Trüffel, Challans-Ente mit Spitzkohl und gesalzenen Heidelbeeren oder auch Valrhona Caramelia als Mousse mit Pekannüsse, Cassis und Sauerrahm-Eis. Mit alkoholfreier Begleitung, kostet das Menü 210 Euro. Auch Silvester gibt es ein 7-Gänge-Menü mit Ossietra Kaviar, Hummer, Balik-Lachs, weißem Alba-Trüffel, Miéral-Taube und Wagyu-Beef. Das Menü kostet inklusive Weinbegleitung 599 Euro pro Person, alkoholfrei 499 Euro. Dazu gibt es Musik ab 21 Uhr von Eva BE.

Bis zum 15. Dezember lassen sich die Private Dining Räume des Hugos in der 14. Etage auch für exklusive Dinner-Events für zehn bis 20 Personen buchen. Pro Person kostet das 5-Gänge-Menü Menü inklusive Begrüßungsdrink, Weinbegleitung, Wasser, Softdrinks, Tee und Kaffee 254 Euro.

Das Weihnachts- und Silvesterdinner kann telefonisch gebucht werden unter Tel. 030/2602 3081 oder per E-Mail an mail@hugos-restaurant.de.

The Cord Das The Cord auf dem Euref-Campus richtet sein regelmäßiges Sunday Special natürlich ebenfalls auf den Advent aus. Am 3. Dezember serviert Küchenchef Florian Peters von 16 bis 21 Uhr Traditionelles und Klassiker wie Reh-Filet, Enten-Rillettes, Chicorée-Salat, konfierte gezupfte Gänsekeule, gebackenen Karpfen von den 25 Teichen aus Rottstock und vieles mehr. Mit passender Weinbegleitung kostet der Adventssonntag 135 Euro pro Person. Für Weihnachtsfeiern gibt es ein 3-Gänge-Menü für 10 bis 90 Personen ab 118 Euro pro Person. Zudem gibt es ein Family-Style-Menü, bei dem sich die Gäste beim Hauptgang selbst bedienen. Dabei handelt es sich um Oldenburger Freiland-Ente (136 Euro). Silvester wird ab 20 Uhr gefeiert, mit LIve-Cooking-Stationen, Kaviar, Matjes, Austern, Kabstatar, konfiertem kanadischem Hummer, Heilbutt und anderen Spezialitäten (198 Euro). Reservierungen für alle Termine telefonisch unter 030 264 767 92 während der Öffnungszeiten von Montag bis Freitag zwischen 17.30 und 23.00 Uhr, per Mail an olaf.rode@euref.de oder über das Online-Portal „opentable Experience“.

Brasserie Colette Tim Raue in Berlin Die Brasserie Colette in der Passauer Straße in Schöneberg ist über die Feiertage und an Silvester regulär geöffnet. In der Vorweihnachtszeit gibt es zusätzlich zur regulären Karte ein Enten-Menü für zwei Personen. Zum Jahreswechsel serviert das Team ein exklusives 6-Gang-Menü aus der französischen Küche mit dem typischen Tim Raue-Twist. Weitere Infos auf der Website der Brasserie Colette.

Das Team der Villa Kellermann in Potsdam um Küchenchef Christopher Wecker (3. v. l).

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services

Villa Kellermann Die Villa Kellermann in Potsdam serviert ab dem 1. Advent zusätzlich zur regulären Speisekarte eine weihnachtliche Ente für 2 Personen mit Apfelrotkohl, Kartoffelklößen und einer Entenjus mit Orange. Vom 23. Dezember 2023 bis zum 7. Januar 2024 geht das Restaurant in Potsdam in die Winterpause.

Das Team des Restaurants "Brikz" rund um Arne Anker (2. von links).

Foto: Nils Hasenau

Brikz Das Restaurant Brikz in Charlottenburg bietet vom 17. November bis zum 22. Dezember 2023 ein Gänsemenü in 5 bis 7 Gängen an, das immer freitags exklusiv serviert wird - auch mit einer veganen Alternative. Zum Jahreswechsel servieren Arne Anker und sein Team ein spezielles Silvestermenü in 8 Gängen. Über die Weihnachtsfeiertage bleibt das Restaurant geschlossen. 93 Euro für 5 Gänge, zwei weitere Gänge können für jeweils 20 Euro dazu bestellt werden. Reservierungen auf der Website des Brikz.

Das Team des „Tante Fichte“: Inhaber Michael Köhle, Gastgeberin Viktoria Kniely und Küchenchef Dominik Matokanovic.

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services

Tante Fichte Das Tante Fichte in Kreuzberg bietet am 4. Advent einen beschwipsten Lunch (70 Euro ohne Getrnke). Am 24. gibt es ein besonderes Dinner in weihnachtlichem Ambiente. Nähere Informationen zum Angebot des Restaurants Tante Fichte gibt es hier.

