Das Pressecafé am Alexanderplatz feiert sein Comeback

Berlin. Das seit Jahren leerstehende ehemalige Pressecafé am Alexanderplatz mit seinem markanten Wandfries feiert im Mai 2024 sein Comeback als Steakhaus. Das zweistöckige Pressecafé bot Medienvertretern der DDR ab 1973 einen Blick in den westlichen Teil der Welt und war selbst hochmodern: mit Nachbauten des legendären Z-Stuhls von Ernst Moeckl, einem modernen Atelier und Fotolabor. Nach der Wende residierte das Escados Steakhaus in der Konferenzetage des Pressecafés. Daran will der Berliner Großgastronom Alexander Freund mit dem Steakclub Beast anschließen. Ein moderner Supper Club soll entstehen, der Menschen an großen Tischen und langen Tafeln zusammenbringt. Serviert werden von Steak Cuts über Spare Ribs bis hin zum Burger Patty die Klassiker der US-Steakhouse-Kultur – mit Premiumfleisch aus der Region.

Der gebürtige Ost-Berliner Alexander Freund hat Erfahrung mit die Wiederbelebung historischer Orte im Osten der Stadt (Strandbad Grünau, Jäger & Lustig, Fischer & Lustig). „Mich fasziniert die Geschichte der Gebäude und deshalb versuche ich, sie in die neuen Konzepte mit einzubinden“, sagt er. „Im Beast möchten wir Fleisch mit veganen Gerichten auf hohem Niveau kombinieren.“ Zur Cool-Dining-Idee gehören außerdem gefällige Drinks und Cocktails, die auch an der Bar genossen werden können. Das dritte Element ist das Entertainmentprogramm mit Live-Musik. Wechselnde Künstler sollen auftreten. „Die zwanglose Kombination aus Restaurant, Bar und Live Musik gibt es eher wenig in der Hauptstadt“, so Alexander Freund „Willkommen sind alle, die Lust auf gutes Essen und einen entspannten Abend haben.“

Cool Dining mit Live-Musik

Im Erdgeschoss entsteht wieder ein Pressecafé, das sich dem Original mit schlichten Farben und Designmöbeln im Retro-Stil und annähert, die von dem berühmten Wandfries von Willi Neubert inspiriert sind. Das 76 Meter lange Werk an der Fassade, das 2021 saniert wurde, steht unter Denkmalschutz. Die Gestaltung der Innenbereiche übernimmt Torsten Elgt mit seiner Firma Logo Projekt, der unter anderem auch das Interior Design für das Soho House und BrewDog konzipiert und umgesetzt hat.

Das Angebot im Café soll vom abwechslungsreichen Frühstück über eine zeitgemäße Lunch-Karte mit Suppen, gesunden Gerichten zum Mitnehmen und Sandwiches bis zum erstklassigen Kaffee und Gebäckvariationen reichen. Der Umbau hat bereits begonnen. Im Steakclub Beast sind 310 Sitzplätze geplant, beim Pressecafé sind etwa 100 Innen- und 200 Außenplätzen vorgesehen. nh