Flughafen BER: Wann der Schönefeld-Zubringer (A113) nachts voll gesperrt wird

Aufgrund von Wartungsarbeiten an den Tunneln Rudower Höhe und Altglienicke wird die A113 nachts gesperrt. Die Sperrungen im Detail.

Die A113 zwischen den Anschlussstellen Späthstraße und Schönefeld-Nord wird in einigen Nächten voll gesperrt. (Archivbild)

Berlin. Autofahrer aufgepasst: Der Schönefeld-Zubringer (A113) wird zwischen den Anschlussstellen Späthstraße und Schönefeld-Nord voll gesperrt. Die Vollsperrung erfolgt von Montag, den 12. September 2022 bis Freitag, den 16. September 2022 jeweils von 21 Uhr bis 5 Uhr. Das teilte die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) mit. Autofahrer müssen mit Stau rechnen.

An einigen Zufahrten starten die Absperrmaßnahmen aus organisatorischen Gründen bereits ab 20 Uhr. Die Umleitungen sind ausgeschildert. "Bitte umfahren Sie die gesperrten Bereiche möglichst weiträumig", so die VIZ.

Flughafen BER: A113 wird nachts vollgesperrt - das sind die Gründe:

Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an den Einrichtungen der Verkehrsanlagen

Reinigung von Anlagenteilen und Instandhaltung der Entwässerung und Beleuchtung

Beseitigung von Fahrbahnschäden und Unfallschäden sowie Bauwerksprüfungen

Prüfungen an den Energieversorgungseinrichtungen der Verkehrsanlagen

Prüfungen der Tunnel Rudower Höhe und Altglienicke sowie die Wartung der gesamten Betriebstechnik der Tunnel

A113 - Die Sperrungen im Detail:

In der Nacht vom 12. September 2022 zum 13. September 2022 , von 21 bis 5 Uhr , Vollsperrung beider Fahrtrichtungen von AS Späthstraße bis AS Schönefeld-Nord

, von , Vollsperrung beider Fahrtrichtungen von AS Späthstraße bis AS Schönefeld-Nord In der Nacht vom 13. September 2022 zum 14. September 2022 , von 21 bis 5 Uhr , Vollsperrung der Fahrtrichtung Süd von AS Späthstraße bis AS Schönefeld-Nord

, von , Vollsperrung der Fahrtrichtung Süd von AS Späthstraße bis AS Schönefeld-Nord In der Nacht vom 14. September 2022 zum 15. September 2022 , von 21 bis 5 Uhr , Vollsperrung der Fahrtrichtung Nord von AS Schönefeld-Nord bis AS Späthstraße

, von , Vollsperrung der Fahrtrichtung Nord von AS Schönefeld-Nord bis AS Späthstraße In der Nacht vom 15. September 2022 zum 16. September 2022, von 21 bis 5 Uhr, Vollsperrung beider Fahrtrichtungen von AS Späthstraße bis AS Schönefeld-Nord

Flughafen BER - mehr zum Thema: