Flughafen BER macht im Corona-Jahr einen Verlust von 400 Mio. Euro

Blick in die Abflughalle des Flughafens BER.

Berlin. Der Flughafen BER hat im Corona-Krisenjahr 2020 einen Verlust von 391,4 Millionen Euro verbucht. Das geht aus dem Beteiligungsbericht des Landes Berlin hervor, den der Senat am Dienstag auf Vorlage von Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) beschlossen hat. Hohe Verluste machte zudem die Messe Berlin mit einem Fehlbetrag von 67,3 Millionen Euro. Beide Unternehmen hatten 2020 aufgrund des drastischen Rückgangs beim Flugverkehr und der Absagen von Großveranstaltungen besonders stark unter der Corona-Krise gelitten.

Ingesamt hätten die Beteiligungsunternehmen des Landes Berlin den wirtschaftlichen Corona-Folgen aber erfolgreich getrotzt, wie es in einer Mitteilung des Senats heißt. Im Ergebnis wurde demnach ein Gesamtüberschuss von rund 232 Millionen Euro erzielt. Die Investitionen lagen mit rund 3,6 Milliarden Euro auf einem hohen Niveau.

Kollatz teilte zu dem Ergebnis mit: „Der positive Abschluss des Geschäftsjahres 2020 zeigt, wie gut unsere Unternehmen aufgestellt sind. Gleichzeitig ist das gute Ergebnis auch Ausdruck unserer Corona-Hilfen. Insgesamt sind rund 231 Millionen Euro aus dem Haushalt geflossen. Damit haben wir die Wirtschaft stabilisiert und einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der Leistungsfähigkeit erbracht.“

Das Land Berlin war im Geschäftsjahr 2020 an 55 Unternehmen unmittelbar beteiligt, 47 Unternehmen des privaten Rechts und acht wirtschaftlich bedeutenden Anstalten des öffentlichen Rechts. Davon erzielten 48 Landesbeteiligungen ein positives oder ausgeglichenes Ergebnis. Im Vorjahr waren es lediglich 42. Die Berliner Wasserbetriebe wiesen mit rund 281,5 Millionen Euro den höchsten Gewinn aus, das landeseigene Wohnungsbauunternehmen Degewo mit rund 94,1 Millionen Euro den zweithöchsten.

Kollatz: Wohnungsbaugesellschaften als wichtiger Wirtschaftsmotor

„Ein wichtiger Wirtschaftsmotor sind die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften. Diese stechen bei den Investitionen mit rund zwei Mrd. Euro heraus – mehr als die Hälfte des gesamten Investitionsvolumens. Das ist ein Beleg dafür, dass die Wohnungspolitik hohe Priorität hat. Auch die Berliner Verkehrsbetriebe AöR werden mit dem Ausbau der Infrastruktur unserem hohen Anspruch an die Daseinsvorsorge gerecht. Das Unternehmen hat die Investitionen im Vergleich zum Vorjahr um zwei Drittel gesteigert. Das aktuelle Volumen von 589 Millionen Euro macht somit knapp ein Sechstel der Gesamtsumme aus“, so Kollatz.

Bestandteil des Berichts ist auch eine Übersicht zum Anteil der Frauen in Führungspositionen. Die Beteiligung von Frauen an Aufsichtsratsmandaten des Landes verbleibt bei 54,5 Prozent. Der Anteil von Frauen an den Geschäftsleitungspositionen des Landes beträgt 37,3 Prozent.

