BER: Nach Chaos an Check-in-Schaltern - So läuft es heute

Berlin. Ganz entspannt in den Herbsturlaub fliegen? Das scheint am Flughafen BER derzeit eher nicht möglich zu sein. Auch am Sonntag fing bei vielen Menschen der Urlaub stressig an, auch wenn nicht mehr ganz so chaotische Zustände wie am Vortag am Airport herrschten. Allerdings gab es erneut verärgerte und frustrierte Fluggäste, die zum Teil mehr als zwei Stunden auf das Einchecken warten mussten oder sogar ihre Maschine verpassten. Laut eines Flughafensprechers seien es Einzelfälle gewesen.

Schon am frühen Morgen bildeten sich vor einigen Check-in-Schaltern lange Warteschlangen, die sich teilweise durch das Terminal zogen. Doch der Flughafen-Sprecher sagte: "Wir haben heute früh nicht mehr diese langen Schlangen vor den Check-ins." Es seien dennoch viele Reisende unterwegs. Er rechnete für den Sonntag mit rund 60.000 Fluggästen und mehr als 400 Flügen. „Die Flüge verlaufen momentan störungsfrei und ohne Verspätungen“.

Flughafen BER: Engpässe an den Check-in-Schaltern

Für die Abfertigungsgeschwindigkeit an den Check-ins seien die Fluggesellschaften verantwortlich, betonte der Sprecher. Grund für die langen Warteschlangen waren dem Sprecher zufolge Engpässe an den Check-in-Schaltern. In Corona-Zeiten würden die Abläufe deutlich länger dauern, beispielsweise wegen der Kontrolle von Impfnachweisen. Wenn es dann an einer Stelle hakt, kommt es schnell zu Staus.

Wegen der Schlangen liefen viele Menschen von einem Check-in zum nächsten, fanden die Beschilderung verwirrend. Ein paar BER-Mitarbeiter in roten Pullovern versuchten, zu helfen und zu verhindern, dass sich nicht wieder Fluggäste aus Versehen in die Business-Class-Schlange stellen statt an den Economy-Schalter.

Check-in am Flughafen BER: Das erleben Reisende

„Wir sind extra drei Stunden früher am Flughafen, um unseren Flug zu bekommen. Wir haben die chaotischen Bilder ja gestern von hier im Fernsehen gesehen“, sagte Roland, der mit seiner Familie über München nach Sardinien fliegt. Noch sei alles entspannt.

Sehr viel weniger entspannt sah es bei einer Männer-Truppe aus, die eigentlich nach Frankfurt am Main wollten. „Wir haben seit acht Uhr in einer Schlange für den Lufthansa Check-in gewartet“, erklärte Max. Dann habe man sie gegen 9.30 Uhr einfach in den Service-Bereich der Fluggesellschaft geordert. Zehn Minuten vor Abflug und ohne Begründung. Die Truppe musste den nächsten Flug gen Frankfurt nehmen. Sie hatten ihren Flieger verpasst.

„Mein Flieger nach Frankfurt ist weg“, sagte auch Günther Ziemer. Zwei Stunden habe er gewartet, dann sei die Maschine ohne ihn abgeflogen. Beim Einchecken ging es nicht schnell genug voran. Der Berliner, der weiter nach Dubai reisen wollte, beklagte „chaotische Verhältnisse“.

Harald Sterzenbach, ebenfalls aus Berlin, hatte denselben Flug gebucht - und nach mehr als eineinhalb Stunden vergeblicher Wartezeit verpasst. Er beschwerte sich über Fehlorganisation und Personalmangel. „Das ist unmöglich“, sagte er, „eine Zumutung“. Es sei einfach falsch gewesen, den Flughafen in Tegel nach der Eröffnung zu schließen.

Eine Berlinerin, die über Frankfurt nach Buenos Aires weiterreisen wollte, war dagegen trotz verpasster Maschine entspannt. „Ich hoffe, dass ich noch einen anderen Flug bekomme“, sagte sie. Der Weiterflug sei erst am späten Abend.

Beim Check-in für den Flug nach Athen nur wenige Meter weiter gab es keine erkennbaren Probleme. „Es geht normal voran und ist gut organisiert“, sagte eine Berlinerin, die mit ihrer Familie in der Warteschlange stand. Von ähnlichen Erfahrungen berichteten auch andere Passagiere.