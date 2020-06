BER-Probebetrieb muss neu organisiert werden

Die Flughafengesellschaft FBB muss den Probebetrieb am BER neu organisieren. Alle bisherigen Anmeldungen von Komparsen entfallen.

Der Probebetrieb am BER muss wegen der Corona-Pandemie neu organisiert werden. Statt des bislang geplanten Einsatzes werde ein Verfahren mit deutlich weniger freiwilligen Testern durchgeführt, teilte die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB) am Montag mit. Statt 20.000 könnten dann nur noch 9.000 Komparsenplätze angeboten werden. Alle bisherigen Buchungen der Helfer würden dadurch ungültig.

BER-Probebetrieb: 11.000 Komparsen weniger nötig

„Die Corona-Pandemie stellt nicht nur den Flugbetrieb, sondern auch den Probebetrieb am BER vor neue Herausforderungen“, sagte Flughafenchef Engelbert Lütke-Daldrup. Durch die neuen Abstands- und Hygieneregeln könne nur etwa der Hälfte der bislang vorgesehenen, freiwilligen Komparsen die Möglichkeit gegeben werden, den BER vor Inbetriebnahme kennenzulernen. „Wir werden dennoch eine ausreichende Testphase gewährleisten, sodass wir den BER am 31. Oktober sicher und verlässlich in Betrieb nehmen können.“

Hintergrund der Änderungen ist eine Auflage des Gesundheitsamtes im Rahmen der aktuellen Hygienevorschriften. Danach dürfen bei den einzelnen Testläufen nur noch deutlich weniger Personen anwesend sein als ursprünglich geplant. Um zu gewährleisten, dass dennoch alle Mitarbeiter ihren neuen Arbeitsplatz kennenlernen, würden deswegen mehr Probebetriebstermine ausschließlich mit Teilnehmern der Flughafengesellschaft und Partnerfirmen durchgeführt, teilte die FBB mit.

Komparsen-Plätze für BER-Probebetrieb werden neu vergeben

Die bereits registrierten Komparsen würden per E-Mail über die Änderungen informiert, hieß es. Um eine möglichst faire Vergabe der verbliebenen Plätze zu ermöglichen, würden alle Anmeldungen gelöscht und die verbliebenen Termine mit reduzierten Plätzen neu zur Buchung freigegeben. Vorrang hätten dabei die bereits registrierten Komparsen mit bestätigtem Probebetriebstag. Sie erhielten zuerst und bevorzugt die Möglichkeit, sich neu anzumelden. Falls Plätze frei blieben, würden anschließend die Personen auf den Wartelisten informiert. Erst nach Abschluss dieser Bewerbungsphasen werde die Registrierung wieder allgemein zugänglich sein, so die Flughafengesellschaft.