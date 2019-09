Wie der Flughafen BER im Jahr 2040 aussehen soll

Berlin. Die Berichte von der Baustelle klingen so positiv wie kaum jemals in der langen Leidensgeschichte von Berlins Pannen-Flughafen BER. Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup konnte am Freitag den Aufsichtsräten mitteilen, dass just an diesem Tag der TÜV die Prüfungen der technischen Anlagen in ihrem Zusammenspiel abgeschlossen habe. Größere Probleme seien dabei nicht aufgetreten. Die Ergebnisse zu dokumentieren werde einen Monat dauern, anschließend gehen die Unterlagen zur Bauaufsicht, die den Betrieb genehmigen muss.

Auch mit den Kabeln gehe es voran, auch wenn sich die Sanierung der Trassen bis ins nächste Jahr ziehen werde. Ein wirkliches Risiko, den angepeilten Starttermin im Oktober 2020 zu reißen, sieht Lütke Daldrup aber nicht. Auch im Kontrollgremium ließ Lütke Daldrup keinen Zweifel, dass er den Flughafen wie geplant eröffnen werde.

Bei der nächsten Sitzung Ende November werde er ein Datum für die Eröffnung nennen. In zwei oder drei Schüben sollen die Airlines und Dienstleister dann aus Tegel umziehen. Lufthansa und ihre Schwester-Fluglinien wie Swiss, Brussels und Austrian beziehen ebenso wie Easyjet den Terminal 1. Auch die Interkontinentalflüge werden dort abgefertigt. Die Lufthansa-Tochter Eurowings bekommt den Terminal 2, Ryanair den alten Schönefelder Terminal SXF.

BER-Aufsichtsrat plant schon das nächste Terminal T3

Das Terminal 2 will der Flughafenchef ebenfalls möglichst im Herbst 2020 an den Start bringen. Die BER-Eröffnung sei aber nicht gefährdet, auch wenn der Generalunternehmer Zechbau das Gebäude erst mit ein paar Monaten Verzögerung bereit stelle. Die Kapazitäten im Terminal 1 seien mit 25 Millionen Passagieren pro Jahr groß genug, um den Tegel-Betrieb aufzunehmen.

Weil das Schicksal des BER-Projekts bald weniger bei der Flughafengesellschaft als vielmehr beim Bauordnungsamt des Kreises Dahme-Spreewald liegen wird, widmete sich der Aufsichtsrat am Freitag weniger dem aktuellen Stand als der Zukunft. Auf der Tagesordnung stand die Planung des nächsten Terminals T 3. Die Projektentwicklung sei im Wesentlichen fertig, erfuhren die Aufsichtsräte. 15 Millionen Passagiere soll diese Ergänzung bewältigen. Gebaut werden soll auf dem Flughafengelände ab Mitte der 2020er-Jahre. Eine Eröffnung ist für 2028/29 angestrebt.

Flughafenchef will SFX noch zehn Jahre lang nutzen

Das T 3 soll das alte Terminal Schönefeld ersetzen. Langfristig muss der alte DDR-Flughafen vom Netz. Aber Lütke Daldrup möchte es noch für die nächsten zehn Jahre nutzen. Um die verwinkelten Anlagen für die immerhin 13 Millionen dort pro Jahr an- und abfliegenden Passagiere komfortabler zu machen, plant die Flughafengesellschaft erhebliche Investitionen. Einen hohen zweistelligen Millionenbetrag soll es kosten, das alte SXF durch 30 einzelne Maßnahmen zu ertüchtigen. Vorbild ist die bereits fast abgeschlossene Modernisierung des östlichen Teils des Altbaus.

Enge Gänge und kleine Wartezonen vor jedem einzelnen Gate wurden durch große Warteräume ersetzt, von denen aus die Fluggäste verschiedene Gates erreichen können. Zudem soll es eine neue, langfristig auch für den BER nutzbare Feuerwache Nord geben und einen Stützpunkt für die Bodenverkehrsdienstleister. Auch die Vorfelder werden saniert. Am Rande beschäftigte sich der Aufsichtsrat auch mit dem Abgang der Finanzgeschäftsführerin Heike Fölster, die nach sechs Jahren bei der Flughafengesellschaft zur Deutschen Bahn wechselt. Aus Sicht des Flughafenchefs hat das keine gravierenden Folgen für den Flughafen. Das Geld reiche noch bis 2021.