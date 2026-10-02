Ein verdächtiger Geruch aus dem Garten einer 80-Jährigen hat die Polizei in Brandenburg an der Havel auf die Spur einer kleinen Cannabisplantage gebracht. Zeugen hatten den intensiven Geruch bemerkt und die Polizei informiert. Am Donnerstag rückten Beamte zu dem Grundstück im Stadtteil Kirchmöser aus.

Eine Familienangehörige der Seniorin wollte sie dort nur ungern hereinlassen. „Hier konnten schließlich ausgewachsene und mit vielen Blüten bestückte Cannabispflanzen im zweistelligen Bereich festgestellt werden“, teilte die Polizei mit.

Cannabis-Anbau: Was ist seit der Teillegalisierung wirklich erlaubt?

Erwachsene dürfen privat allerdings nur bis zu drei Cannabispflanzen anbauen. Seit der Teillegalisierung von Cannabis 2024 sind Anbau und Besitz in begrenztem Umfang und unter bestimmten Bedingungen erlaubt. Wer volljährig ist, darf zu Hause bis zu 50 Gramm getrocknetes Cannabis zum Eigenkonsum besitzen.

Erst vor einigen Tagen entdeckte die Polizei in einer Gartenanlage in Finsterwalde im Elbe-Elster-Kreis weit mehr als die erlaubte Zahl von Cannabispflanzen. Die Menge für den Eigenbedarf sei hier deutlich überschritten gewesen, hieß es.

dpa