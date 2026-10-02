Makaberes Missverständnis in Pankow. Am Dienstag sollen Unbekannte einen Ehrenhain für Verfolgte des Nationalsozialismus beschädigt haben. Mehrere Grabplatten auf einem Friedhof an der Straße „Am Bürgerpark“ seien mit schwarzer Farbe besprüht worden, verkündete die Polizei am Mittwoch. Nun musste die Behörde aber zurückrudern.

Grabplatten: Farbspuren stammen von Steinmetzarbeiten, nicht von Vandalismus

Denn: Nachdem die Polizei die Spuren dokumentiert und die weiteren Ermittlungen an den Polizeilichen Staatsschutz übergeben hatte, stellte sich heraus: Die schwarze Farbe auf den Grabplatten war keine „Schmiererei“. Vielmehr versteckten sich dahinter Markierungen einer Steinmetzfirma.

Die Verantwortlichen der Gräberanlage hatten ein Steinmetzunternehmen mit Nachbeschriftungsarbeiten beauftragt. Dafür mussten die Grabplatten mit schwarzer Farbe eingestrichen werden. „Somit liegt keine Straftat vor“, endet die Mitteilung der Polizei am Freitagmittag lapidar.