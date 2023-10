Karls Erdbeerhof bei Berlin: Preise, Öffnungszeiten, Anfahrt – alle Infos

Karls Elebnisdorf in Elstal bei Berlin ist ein beliebtes Ausflugsziel in Brandenburg. Preise, Öffnungszeiten, Anfahrt – alle Infos.

Elstal. Karls Erdbeerhof in Elstal (Wustermark) bei Berlin ist ein beliebter Freizeitpark für Familien. Er wurde 2014 eröffnet und wird seitdem stetig um neue Attraktionen und Angebote erweitert. Das Besondere: Der auch Erlebnisdorf genannte Park verbindet einen klassischen Hofladen, eine Manufaktur, diverse gastronomische Angebote und Kinder-Attraktionen wie Fahrgeschäfte und einen Streichelzoo.

Für viele Familien sind außerdem die Kosten interessant: Der Eintritt in das Erlebnisdorf ist gratis, auch einige Attraktionen sind kostenlos zu nutzen. Größere Fahrgeschäfte wie Achterbahn oder Autoscooter müssen hingegen bezahlt werden. Wer eine Tages- oder Jahreskarte kauft, kann die Attraktionen kostenlos und unbegrenzt nutzen.

In direkter Nachbarschaft zum Erlebnisdorf entsteht aktuell ein "Bibi und Tina"-Freizeitpark als Kooperation von Karls und Kiddinx. Geplant sind Angebote rund um "Pferde, Reiten, Spiel und Spaß und Entertainment", wie die Betreiber mitteilten. Der Park entsteht auf einem einstigen Militärgelände auf einer Größe von 60.000 Quadratmeter. Die Eröffnung ist für 2024 geplant.

Karls Erdbeerhof weist darauf hin, dass das Mitbringen von Speisen verboten ist. Es gibt nur eine kleine Zahl von Ausnahmen: Erlaubt sind demnach Trinkflaschen in der Größe bis 0,5 Liter, Babynahrung- und fläschchen und Kekse und Reiswaffeln für Kleinkinder.

Preise in Karls Erdbeerhof Berlin

Der Eintritt in Karls Erlebnisdorf Elstal bei Berlin ist kostenfrei. Für viele Attraktionen wird ein Aufpreis fällig. Für diese kostenpflichtigen Attraktionen lohnt sich eine Tages- oder Jahreskarte. Die Preise gelten ab 2 Jahren und 90 cm Körpergröße. Kinder und Erwachsene zahlen die gleichen Preise. Die Tageskarte ist personenbezogen und muss während dem Besuch am Handgelenk getragen werden. Die Eintrittspreise in der Übersicht:

Ticket Preis Tageskarte vor Ort 20 Euro Tageskarte in der Karls-App 15 Euro Jahreskarte 35 Euro Jahreskarte in der Karls App mtl. 3 Euro

Karls Erdbeerhof Berlin: Adresse und Anfahrt

Der Eingang zu Karls Elebnisdorf in Elstal bei Berlin.

Die Adresse von Karls Erlebnisdorf Elstal bei Berlin lautet:

Zur Döberitzer Heide 1

14641 Wustermark

Anfahrt mit dem Auto: Karls Erlebnisdorf Elstal erreicht man mit dem Auto über die Bundesstraße B5. Die Fahrt dauert vom Alexanderplatz aus etwa eine Stunde. Aus Richtung Nord und Süd A 10 (Berliner Ring) Abfahrt 26: Berlin-Spandau, anschließend B5 Richtung Berlin-Spandau/-Zentrum. 2. Ausfahrt: Elstal/Olympisches Dorf, Sielmann-Stiftung. Fahrt am Outlet Center vorbei, dann rechter Hand Karls Erlebnis-Dorf. Aus Wustermark: durch den Ort, dann Richtung Berlin/Dyrotz. Parkplätze sind kostenfrei.

Anfahrt mit dem Bus: Bus-Linie 668 Bf. Elstal - Wustermark bis Haltestelle "Zum Erlebnis-Dorf". Der Bus verkehrt sieben Tage die Woche, alle 60 Minuten.

Anfahrt mit dem Zug: Berlin Hauptbahnhof – Elstal oder Berlin-Spandau – Elstal, Ausstieg am Bahnhof Elstal. Vom Bahnsteig die Treppe hoch und nach links über die Fußgängerbrücke. Bus-Anschluss durch Linie 668 zur Haltestelle "Zum Erlebnis-Dorf".

Besucherinnen und Besucher, die mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in das Erlebnis-Dorf Elstal kommen, erhalten einen Gratis-Filterkaffee oder eine Tasse Tee bei Vorzeigen ihres Fahrscheins vom selben Tag. Egal ob einfache Fahrt, Tageskarte oder Monatskarte – das Angebot es gilt für alle Fahrkarten des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg, der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) oder des Havelbus Verkehrsgesellschaft mbH Nauen.

Karls Erdbeerhof Berlin: Öffnungszeiten im Überblick

Karls Erlebnisdorf in Elstal hat täglich von 8 bis 19 Uhr geöffnet. Die Öffnungszeiten einzelner Attraktionen oder gastronomischer Angebote können davon abweichen. Die Traktorbahn öffnet beispielsweise um 10 Uhr und schließt um 18 Uhr, die Pfannkuchen-Schmiede öffnet um 11 Uhr und schließt um 18 Uhr. Den detaillierten Plan mit den Öffnungszeiten aller Einrichtungen finden Besucherinnen und Besucher für jeden Karls-Standort und für jeden Besuchstag auf der Karls-Website.

Attraktionen und Fahrgeschäfte in Karls Erdbeerhof Berlin

Karls Erlebnis-Dorf in Elstal wird in den kommenden Jahren weiter ausgebaut.

In Karls Erlebnisdorf in Elstal gibt es zahlreiche Attraktionen. Viele davon sind kostenlos, bei anderen ist ein Aufpreis zu zahlen. Wer eine Tages- oder Jahreskarte gelöst hat, kann die Fahrgeschäfte unbegrenzt nutzen. Zu den Attraktionen zählen:

Eiswelt (9,50 Euro pro Person)

Wasserspielplatz Play Fountain

Gletscher-Rutsche Snow Mountain

Riesenschaukel Wetter-Umschwung (4 Euro pro Person)

Achterbahn Poggys Wolkenexpress

Erdbeer-Raupenbahn (3,50 Euro pro Person)

Karlas Erdbeer-Hüpfer (3,50 Euro pro Person)

Fliegender Regenschirm (4,50 Euro pro Person)

Achterbahn K2 (5 Euro pro Person)

Wasserkarussel Löffel-Jet (3,50 Euro pro Person)

Wasser-Rutsche Erdbeer-Drop (2 Euro pro Person)

Beerchen-Autoscooter (2,50 Euro pro Person)

Traktorbahn (3 Euro pro Person)

Riesen-Kletterkissen