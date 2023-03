Holland Park bei Berlin: Preise, Öffnungszeiten - alle Infos

Schwanebeck/Panketal. Holland liegt nur einen Katzensprung von Berlin entfernt. Vor den Toren der Stadt hat 2022 der Holland-Park eröffnet, am Autobahndreieck Barnim am Rande der Gemeinde Schwanebeck. Keine 15 Kilometer ist der Freizeit- und Erlebnispark vom Alexanderplatz entfernt, mit dem Auto ist man bei guter Verkehrslage etwas mehr als 30 Minuten unterwegs. In den kommenden Monaten sollen immer mehr Bereiche fertiggestellt werden. In einer Markthallte werden niederländische Spezialitäten angeboten. Es gibt eine echte Mühle und für Kinder zahlreiche Spiel- und Sportangebote. Zudem lockt ein kleines Tiergehege. Hier finden Sie alle Infos zum Holland-Park bei Berlin.

Holland-Park bei Berlin: Die wichtigsten Infos in der Übersicht

Name Holland-Park Ort Dorfstraße 30

16341 Panketal

im Nordosten von Berlin Öffnungszeiten täglich 9 bis 19 Uhr

auch an Wochenenden,

in den Ferien und an

Feiertagen Eintritt kostenlos,

Attraktionen müssen

extra bezahlt werden Tageskarte bis 2 Jahre: 11 Euro

bis 17 Jahre: 20 Euro

ab 18 Jahren: 18 Euro

Attraktionen im Holland-Park bei Berlin

Das Speelparadijs im Holland-Park.

Foto: Holland-Park

Die Hauptattraktion im Holland-Park: eine Indoorspiel- und Kletterhalle namens Speelparadijs, die eine Fläche von 4000 Quadratmeter umfasst und bei der es sich laut Betreiber um die größte in Berlin/Brandenburg handeln soll. Neben Rutschen gibt es eine Softballshootarena, Fußball- und Basketball-Areas, eine Piraten-Ecke, einen Ninja-Parcour, Bällebäder und eine "Käse-Welt" für Kleinkinder. Die Halle hat täglich von 11 bis 19 Uhr geöffnet, in den Ferien und am Wochenende bereits ab 9 Uhr.

Der Rutschen- und Panoramaturm misst 21 Meter und ist laut Betreiber Deutschlands drittgrößter Rutschenturm. Sechs Rutschen stehen zur Auswahl. Auf dem Außengelände gibt es außerdem mehrere Spielplätze, einige sind aktuell noch nicht fertiggestellt.

Für Kinder ab sechs Jahren gibt es zwei Escape Rooms.

In der Dschungelhalle können etwa 100 Pflanzenarten, Schildkröten und Riesenschnecken beobachtet werden.

Wahrzeichen des Holland-Parks ist die Mühle "Wilhelmus", die nach Fertigstellung voll funktionsfähig sein soll. Sie kann besichtigt werden.

Im Streichelzoo gibt es Ziegen und Alpakas.

Der Rutschenturm im Holland-Park.

Foto: Holland-Park

Tickets für den Hollandpark im Überblick

Ticketart Preis Tagesticket 1-2 Jahre: 12 Euro

3-17 Jahre: 20 Euro

ab 18 Jahre: 18 Euro Indoorspiel- und

Kletterhalle

(4-Stunden-Ticket) 1-2 Jahre: 7 Euro

3-17 Jahre: 18 Euro

ab 18 Jahre: 13 Euro Rutschenturm 5 Euro Kindergeburtstag

(6 Personen) 189 Euro Erlebnishaus-Ticket

(Mühle, Museum,

Dschungelhalle) 5 Euro Escape Rooms

(für 4 Kinder) 109 Euro Tierpfleger-Ticket 89 Euro

Der Holland-Park weist darauf hin: Die Ticketanzahl ist begrenzt. Tickets sind nur während des gebuchten Zeitslots gültig und können nicht umgetauscht werden. Die Tickets können bis 72 Stunden vor Gültigkeitszeitraum kostenfrei storniert werden. Ab 72 Stunden vor Gültigkeitszeitraum wird der Betrag in Form eines Gutscheins ausgestellt.

Holland-Park bei Berlin: Anfahrt mit S-Bahn/Bus, per Auto & Parken

Der Haupteingang des Holland-Parks.

Foto: Holland-Park

Mit der S-Bahn fährt von etwa vom Bahnhof Gesundbrunnen mit der Linie S2 in etwa 20 Minuten bis zum S-Bahnhof Berlin-Buch. Von dort können Besucher die Buslinien 259 und 893 bis zur Haltestelle Schwanebeck Dorf nutzen. Von dort sind es etwa 600 Meter bis zum Haupteingang. Die Einrichtung einer Bushaltestelle vor dem Holland-Park sei in Planung, so der Betreiber.

Der Holland-Park befindet sich in der Gemeinde Schwanebeck ganz in der Nähe des Autobahndreiecks Barnim. Mit dem Auto benötigt man etwa vom Alexanderplatz in Berlin-Mitte bei günstiger Verkehrslage etwas mehr als 30 Minuten. Es gibt 700 Parkplätze, die während der Öffnungszeiten von 9 bis 19 Uhr kostenfrei zur Verfügung stehen.

Eisbahn und Weihnachtsmarkt im Holland-Park

In der Wintersaison öffnet der Holland-Park seine 1000 Quadratmeter große Eisfläche, laut eigenen Angaben die größte in Berlin und im Umland. In der vergangenen Saison 2022/23 kosteten drei Stunden auf dem Eis für Kinder, Jugendliche und Erwachsene jeweils sieben Euro, Schlittschuhe konnten für fünf Euro ausgeliehen werden. Aktuell ist die Eisbahn geschlossen, sie soll im November 2023 wieder öffnen.

Im und vor dem Gartencenter gab es zudem einen Weihnachtsmarkt, auf dem man weihnachtliche Geschenk- und Dekorationsartikel kaufen konnte. Kinder begeisterten sich für eine 200 Quadratmeter große Miniatur-Weihnachtswelt.