Die Polizei Brandenburg hat das Justizzentrum in Potsdam nach einer Bombendrohung geräumt. Hunde suchen nach dem Sprengsatz.

Einsatz Bombendrohung: Justizzentrum in Potsdam evakuiert

Potsdam. Die Brandenburger Polizei ist im Justizzentrum in Potsdam im Einsatz. Es ist eine Drohung eingegangen. Es wurde für heutigen Freitag eine Explosion eines Sprengsatzes angekündigt. Diensthunde wurden eingesetzt, um das Gebäude in der Jägerstraße abzusuchen. Das teilte die Polizei Brandenburg beim Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Das Gebäude wurde mittlerweile vollständig geräumt. Weitere Ermittlungen laufen. Für die Absuche sind Diensthunde im Einsatz. #Justizzentrum #Potsdam — Polizei Brandenburg (@PolizeiBB) January 11, 2019

Das Gebäude wurde mittlerweile vollständig geräumt. 200 Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Die Ermittlungen laufen.

Weitere Landgerichte in Deutschland geräumt

In mehreren deutschen Städten wurden Landgerichte evakuiert, nachdem per E-Mail eine Bombendrohung eingegangen war. Es betrifft die Landgerichte in Magdeburg, Kiel, Wiesbaden und Erfurt.

Landgericht #Erfurt nach Bombendrohung evakuiert. Drohung war per Mail eingegangen. 25 Personen mussten das Haus verlassen, Polizeieinsatz läuft. @Polizei_Thuer — MDR THÜRINGEN (@mdr_th) January 11, 2019

