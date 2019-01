Mehrere Justizgebäude nach Bombendrohungen geräumt

In fünf Großstädten sind Gerichtsgebäude nach Drohungen geräumt worden. Magdeburg, Erfurt, Wiesbaden, Kiel und Potsdam sind betroffen.

Berlin. In Potsdam, Magdeburg, Erfurt, Wiesbaden und Kiel hat es Bombendrohungen gegen Justizgebäude gegeben. Die Gebäude wurden geräumt, die Polizei sucht nach Sprengsätzen.

In allen Städten sind die Drohungen offenbar per E-Mail eingegangen. Der Absender ist dabei anonym geblieben. Auffällig ist, dass es sich bei allen Städten und die jeweiligen Landeshauptstädte der Bundesländer handelt.

So ist die Lage in den einzelnen Städten:

• Magdeburg

In Magdeburg ist das Landgericht evakuiert worden. Wie viele Menschen im Gebäude waren, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Sobald alle in Sicherheit seien, solle ein Sprengstoffhund nach einer möglichen Bedrohung suchen. Umliegende Straßen wurden gesperrt.

• Potsdam

In Potsdam wurde das Justizzentrum am Freitagvormittag geräumt. Rund 200 Menschen mussten das Gebäude verlassen. Auch in Potsdam ist ein Sprengstoffspürhund im Einsatz.

• Erfurt

Wie in Magdeburg ist in Erfurt eine Bombendrohung per E-Mail eingegangen. Das Vorgehen der Behörden gleicht auch dem in den anderen Städten. Das Landgericht wird evakuiert. Laut MDR Thüringen hatten zunächst nur 25 Personen das Gebäude verlassen müssen.

Landgericht #Erfurt nach Bombendrohung evakuiert. Drohung war per Mail eingegangen. 25 Personen mussten das Haus verlassen, Polizeieinsatz läuft. @Polizei_Thuer — MDR THÜRINGEN (@mdr_th) January 11, 2019

• Kiel

Die Drohung gegen das Landgericht Schleswig-Holstein in Kiel ist in der Nacht zu Freitag eingegangen. Auch sie kam per E-Mail. Beamte waren mit Sprengstoffsuchhunden im Gebäude unterwegs. Die Polizei gab das Justizzentrum jedoch gegen 11.30 Uhr wieder frei. Ein Sprengsatz wurde nicht gefunden.

In den vergangenen Wochen hatten laut NDR bereits mehrere Landgerichte in Schleswig-Holstein Bombendrohungen erhalten.

• Wiesbaden

Das Justizzentrum in Wiesbaden ist am Freitag wegen einer möglichen Bedrohung geräumt worden. Passanten wurden gebeten, den Bereich rund um das Justizzentrum und die Umgebung zu meiden. Wie die Polizei über Twitter mitteilte, sei ein verdächtiger Gegenstand im Landgericht gemeldet worden. Hintergrund des Einsatzes ist nach Angaben eines Polizeisprechers eine Mail an das Landgericht mit einer konkreten Drohung. (dpa/ac)