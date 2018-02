Elch tappt in Brandenburg in Fotofalle

Coswig. In einem Waldgebiet im Fläming bei Coswig ist ein Elch gesichtet worden. Das Tier sei von einer Wildkamera aufgenommen worden, teilte das Brandenburger Landesamt für Umweltschutz am Mittwoch mit.

Elche gelten in Deutschland seit langem als ausgestorben. Hin und wieder jedoch machen Tiere aus Polen einen Abstecher. So wurden mehrfach Tiere in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen gesichtet. In Sachsen-Anhalt wurde ein Elch zuletzt im Sommer 2016 in der Nähe von Wittenberg beobachtet.