Mit einiger Verspätung geht es nun in der kommenden Woche mit den Bauarbeiten los. Ab Montag, 19. Oktober, erneuert das Bezirksamt Treptow-Köpenick insgesamt 15 Eingangsbereiche im Volkspark Wuhlheide. Noch im Frühjahr dieses Jahres war ein Baustart für den Sommer angekündigt worden. Voraussichtlich im Frühjahr 2028 sollen die Bauarbeiten abgeschlossen werden.

Die 15 Parkeingänge entlang der Straße „An der Wuhlheide“ und der nach Karlshorst führenden Treskowallee werden etappenweise „ertüchtigt“. „Ziel der Maßnahme ist es, die Zugänge zur Anlage sichtbarer zu machen, die Eingangsbereiche aufzuwerten und sie in das Markenkonzept der Wuhlheide einzubetten“, erklärt die Behörde. Finanziert wird das Projekt, das 5,2 Millionen Euro kostet, durch Bundes- und Landesmittel.

Volkspark Wuhlheide: Diese Einschränkungen kommen auf Besucher zu

Los geht es mit den Arbeiten an den Eingängen entlang der Straße „An der Wuhlheide“. Zunächst werden dabei der Zugang an der Ecke zur Straße zum FEZ und der Haupteingang der Wuhlheide, der sowohl zum FEZ als auch zur Parkbühne führt, umgestaltet. Laut dem Bezirksamt werden Besucher den Haupteingang während der Arbeiten jederzeit nutzen können. Allerdings könnte es zeitweise zu einer geänderten Wegeführung kommen.

Anschließend werden die Bauarbeiten schrittweise an den Eingangsbereichen Richtung Westen und dann an den Zugängen entlang der Treskowallee fortgesetzt. Über damit verbundene Einschränkungen oder Umleitungen für den Besucherverkehr will der Bezirk zu gegebener Zeit beziehungsweise vor Ort informieren.

Treptow-Köpenick: Was der Bezirk mit den Bauarbeiten erreichen möchte

„Mit diesem nächsten Schritt in der Entwicklung der Wuhlheide möchte das Bezirksamt die Attraktivität des 317 Hektar großen Areals als Freizeitstandort und touristisches Ziel weiter steigern“, heißt es in einer Mitteilung. 2025 hatte der Bezirk dafür bereits ein neues Wegeleitsystem mit Wegweisern und Informationstafeln im Volkspark installiert. Es sorgt seitdem dafür, dass sich Besucher besser orientieren können. Ebenfalls wurde in der Vergangenheit bereits der Eingangsbereich am S-Bahnhof Wuhlheide in den Park hinein modernisiert.

Weitere Themen aus Treptow-Köpenick:

In diesem Jahr ist der Besuch der Wuhlheide von der Treskowallee aus mit einigen Einschränkungen verbunden. Seit dem Frühjahr ist der Asphaltweg für Fußgänger und Radfahrer, der am mittlerweile geschlossenen Modellpark Berlin-Brandenburg vorbeiführt und Teil des Europaradwegs R1 ist, aufgerissen. Die NBB Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg tauscht dort auf einer Länge von 1,6 Kilometern eine Erdgasleitung aus.