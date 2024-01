Berlin. Am Samstag wurde die Leiche eines ukrainischen Staatsbürgers am Ufer der Wuhle in Köpenick gefunden. Wer kannte Roman Semenov?

Am Samstag (6. Januar 2024) hat die Berliner Polizei am Ufer der Wuhle gegenüber der Argenauer Straße 19 (Köpenick) die Leiche eines Mannes gefunden. Es handelt sich dabei um den 43-jährigen ukrainischen Staatsangehörigen Roman Semenov. Laut Polizeiangaben ist dieser wohl schon am Freitag (5. Januar) getötet worden.

Demnach sei der Tote mit einer schwarzen Softshelljacke, einer schwarzen Cargohose und hellen Sportschuhen bekleidet gewesen. Er habe schwarze Handschuhe und möglicherweise weiße „Airpods“ getragen.

Leiche am Ufer der Wuhle gefunden: Wer kannte den 43-jährigen Ukrainer?

Die 4. Mordkommission fragt:

Wer kannte Herrn Semenov und kann Angaben zu ihm machen?

Wer hat ihn am Freitag, den 5., oder Samstag, den 6. Januar 2024, gesehen?

Wer hat eine Auseinandersetzung in der Nähe des Fundortes bemerkt oder beobachtet?

Wer kann sonstige sachliche Angaben machen?

Hinweise bitte an die Polizei Berlin, 4. Mordkommission, Rufnummer (030) 4664 – 911444, E-Mail (lka114-hinweis@polizei.berlin.de) oder an jede andere Polizeidienststelle.

Ein Foto des Opfers finden Sie unter diesem Link.