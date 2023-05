Ausflugstipp Berlin: Wiesen, Wald und Trubel in der Wuhlheide

Berlin. Am besten ist es, von der Innenstadt kommend am S-Bahnhof Wuhlheide ganz hinten auszusteigen. Denn so gelangt man schnell zu jenem Pfad, der unter der viel befahrenen Rudolf-Rühl-Allee hindurch ­direkt auf das Gebiet der riesigen Wuhlheide führt. Allein die zusammenhängend unbebaute Waldfläche hat eine Größe von rund 370 Hektar.

Nach dem Überqueren des Gleises der Berliner Parkeisenbahn – wir begegnen unterwegs einigen Haltestellen – führt ein breiter Spazier- und Radweg mitten hinein in den Wald. Es geht vorbei an einer hübschen ­Plastik mit zwei ­Pferden, an einem Badesee, der erst am 23. August öffnet, und an dem Imbiss „Fritten Fritze“, geöffnet dienstags bis sonntags von 11 bis 17 Uhr.

Wir bewegen uns direkt auf den Haupteingang der Parkbühne Wuhlheide zu, die mit rund 17.000 Sitzplätzen so etwas wie die Waldbühne des Berliner Ostens ist. Allerdings sitzt man in der ovalen Arena meist näher an der Bühne als im westlichen Pendant.

Das Terrain des FEZ ist riesig, innen wie außen

Links beginnt das Gebiet rund um das FEZ Berlin. Das Freizeit- und Erholungszentrum ist ein riesiger Tummelplatz – sowohl innen als auch außen für Kinder- und Familienaktivitäten aller Art, vom Hallenbad bis zu den großen Spielplätzen oder von Kindertheater bis zu ­diversen Kursangeboten. Es handelt sich hier um die die größte gemeinnützige Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung Europas. Unten gibt es ein Bistro, in der vierten Etage ein Dachgartenrestaurant.

Vorbei am Hauptgebäude mit seinem großen Vorplatz biegt man am Parkplatz rechts ab und gelangt so zum „Kletterwald Wuhlheide“, der freitags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr Parcours mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden im Ange­bot hat. Vor dem Eingang beginnt ein Pfad, der die Jugendverkehrsschule Treptow-Köpenick passiert und zu einer Kreuzung zu, von der es rechts auf die Rückseite der Parkbühne zugeht. Hier sieht man auch den Biergarten „Der Wald­kater“.

In die andere Richtung geht es gut einen Kilometer geradeaus, bis kurz hinter der kleinen Lichtung Sternplatz ein schmaler Weg nach schräg rechts abzweigt. Man kann aber auch zwischendrin einen Abstecher nach rechts zum Haus Natur und Umwelt unternehmen. Vorbei an einem Wagendorf erreichen wir den Modellpark Berlin-Brandenburg, ein Kleinod mit wunderschönen Minia­turbauten im Maßstab 1:25, von der Glienicker Brücke über die Zitadelle Spandau bis zum Schloss Rheinsberg. Das Modell der Parkbühne Wuhlheide wird sogar mit Livemusik beschallt.

Die Drachenwiese ist ein Platz zum Relaxen

Wir gehen einmal um den Modellpark herum, erreichen Richtung Südosten eine Kreuzung und nutzen jenen Pfad mit einer Schranke. Vor uns: die wunderschöne Drachenwiese, ein ­beschaulicher Ort zum Entspannen. Den breitesten Weg entlang gelangt man in der Nähe des Wasserwerks Wuhlheide an eine Kreuzung. Viele Wege von hier aus führen zurück zum S-Bahnhof Wuhlheide, wenn man jenen neben einem liegenden Baum nutzt, muss man die nächsten Meter immer wieder über umgefallene Bäume steigen – was ja auch Spaß machen kann. Schließlich erreicht man wieder den Bahnhof Wuhlheide.

Die Wuhlheide - Ein Überblick über die Attraktionen

FEZ Schwimmhalle Straße zum FEZ 2, 12459 Berlin, Telefon 53071-442. Hier geht es zu den Infos und Öffnungszeiten

Straße zum FEZ 2, 12459 Berlin, Telefon 53071-442. Hier geht es zu den Infos und Öffnungszeiten Haus Natur und Umwelt An der Wuhlheide 169, 12459 Berlin, Telefon 5351986. Zu den Angeboten und Öffnungszeiten

An der Wuhlheide 169, 12459 Berlin, Telefon 5351986. Zu den Angeboten und Öffnungszeiten Biergarten „Der Waldkater“ An der Wuhlheide 195, Tel. 0152/26 23 47 23. Kreative deutsche Küche mit saisonalen Gerichten. Geöffnet Samstag und Sonntag. Hier geht es zur Webseite

An der Wuhlheide 195, Tel. 0152/26 23 47 23. Kreative deutsche Küche mit saisonalen Gerichten. Geöffnet Samstag und Sonntag. Hier geht es zur Webseite Modellpark Berlin-Brandenburg An der Wuhlheide 81, Tel. 36 44 60 19, tgl. 10–18 Uhr, Karten kosten 5,50 Euro, Kinder ab 6 J. 2,50 Euro, Imbiss

An der Wuhlheide 81, Tel. 36 44 60 19, tgl. 10–18 Uhr, Karten kosten 5,50 Euro, Kinder ab 6 J. 2,50 Euro, Imbiss Wegstrecke und Dauer Für die etwa fünf Kilometer lange Tour sollte man um die 1,5 ­Stunden planen. Sie lässt sich über das Wegenetz der Wuhlheide verlängern.

