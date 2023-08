BSR-Kieztag in Marienfelde: Kostenlos Sperrmüll abgeben

Entrümpeln beim BSR-Kieztag: Sperrmüll kann an diesem Dienstag im Tirschenreuther Ring abgegeben werden.

Aktion Kostenlos Sperrmüll abgeben beim BSR-Kieztag in Marienfelde

Berlin. Die Berliner Stadtreinigung (BSR) und das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg veranstalten wieder einen gemeinsamen Kieztag, bei dem Sperrmüll und nicht mehr Benötigtes kostenfrei abgegeben werden kann. An diesem Dienstag (29. August) von 13 bis 18 Uhr stehen dazu Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der BSR im Tirschenreuther Ring 22 bis 24 in Marienfelde bereit. An die Aktion angeschlossen ist ein Tausch- und Verschenkemarkt.

In der angegebenen Zeit können Anwohner Sperrmüll und Wertstoffe aus privaten Haushalten direkt im Kiez abgeben. Dazu gehören auch Alttextilien und Elektrogeräte. Fahrzeuge der BSR stehen bereit, um den Sperrmüll zu sammeln.

Handkarren können gegen Pfand ausgeliehen werden

Beim Tausch- und Verschenkemarkt können die mitgebrachten Gegenstände entweder kostenfrei weitergegeben oder gegen andere getauscht werden. Die BSR weist darauf hin, dass es nicht gestattet ist, mit dem Auto angelieferte Gegenstände abzugeben. Für den Transport des Sperrmülls können vor Ort gegen Pfand Handkarren ausgeliehen werden.

„Was am Ende des Tages keine neuen Besitzer_innen gefunden hat, erhält die ,NochMall’ – das Gebrauchtwarenkaufhaus der BSR in Reinickendorf“, teilen BSR und Bezirksamt in einer gemeinsamen Mitteilung mit.

Mit dem Kieztag erhoffen sich die Beteiligten, dass dem illegalen Abladen von Sperrmüll vorgebeugt wird und Haushalte dazu animiert werden, Dachböden und Wohnungen zu entrümpeln. Die stationären BSR-Recyclinghöfe stehen den Berlinerinnen und Berliner auch weiterhin zur Verfügung. Die von Marienfelde aus nächstgelegenen Höfe befinden sich in der Gradestraße 73, 12347 Berlin und am Ostpreußendamm 1, 12207 Berlin.

