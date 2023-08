Schöneberg hat eine neue Parkzone

Berlin. Seit diesem Montag (28. August) gilt in Schöneberg eine neue Parkzone. Zone 89 umfasst das Gebiet um die Schöneberger Insel und ist damit die nächste Zone, die innerhalb des Berliner S-Bahn-Rings eingeführt wird. Geplant war eigentlich, die Parkzone deutlich früher einzuführen.

Doch aufgrund von Lieferengpässen konnten die nötigen Schilder nicht rechtzeitig installiert werden. Inzwischen stehen sowohl Parkscheinautomaten als auch Beschilderung. Die Parkzone gilt ab sofort in folgendem Bereich: Im Norden wird sie abgegrenzt durch die Monumentenstraße, im Süden durch den Sachsendamm. Im Osten grenzen die Schienen des S-Bahn-Rings an und im Westen die Zone 88. Betroffen sind hier 2213 Parkplätze.

Anwohner und Gewerbetreibende können einen Parkausweis beantragen. Dies geht online über das Service-Portal des Landes Berlin, schriftlich per Post an das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg von Berlin Bürgeramt, Back-Office, John-F.-Kennedy-Platz, 10820 Berlin oder per E-Mail an das Bürgeramt (post-buergeramt@ba-ts.berlin.de).

Diese acht Parkzonen führt der Bezirk Tempelhof-Schöneberg im Jahr 2023 ein. Im Oktober folgen die Zonen 90 und 91.

Foto: C. Schlippes / BM Infografik / Berliner Morgenpost

Als Bewohnerinnen und Bewohner gelten sämtliche Personen mit amtlich gemeldetem und tatsächlichem Wohnsitz innerhalb der Zone. Die Anwohnervignette kostet 20,40 Euro für zwei Jahre.

Vignetten gibt es auch für Gewerbetreibende

Handwerker können die Vignette ausschließlich über die Straßenverkehrsbehörde beantragen. Das geht per E-Mail an die Straßenverkehrsbehörde (park-ag@ba-ts.berlin.de), per Post an das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg von Berlin, Abteilung Ordnung, Straßen, Grünflächen, Umwelt und Naturschutz, Fachbereich Straßenverkehrsbehörde, Großbeerenstraße 2-10 (Haus 3), 12107 Berlin.

Ohne Anwohnervignette ist das Parken in der Zeit von Montag bis Freitag von 9 bis 22 Uhr und Sonnabend von 9 bis 18 Uhr kostenpflichtig. Zum Jahreswechsel hatte Berlin die Parkgebühren in den verschiedenen Zonen um je einen Euro pro Stunde angehoben. Statt ein, zwei oder drei Euro müssen nun zwei, drei oder vier Euro gezahlt werden.

