Über den Sommer werden Straßen wieder zu Orten der Begegnung. Wo und wann es in Tempelhof-Schöneberg zu Sperrungen kommt.

Tempelhof-Schöneberg Spielstraßen in Tempelhof-Schöneberg: Hier soll es sie geben

Berlin. Einmal im Monat werden drei Straßen in Tempelhof-Schöneberg zu Spielstraßen und damit für den Verkehr gesperrt. Der Bezirk hat damit in den vergangenen Jahren bereits etliche Erfahrungen gemacht. Die Initiative dafür geht stets von den Anwohnerinnen und Anwohnern aus. Denn sie betreuen die Straßen. In diesen drei Straßen ist die Nachbarschaft zum Beisammensein eingeladen.

„In der südlichen Steinmetzstraße, der Barbarossastraße sowie der Hähnelstraße werden Straßenabschnitte temporär durch die beteiligten Initiativen abgesichert und betreut“, teilt der Bezirk Tempelhof-Schöneberg am Dienstag in einer Mitteilung mit. Und so sehen die temporären Sperrungen aus:

Steinmetzstraße (zwischen Bülow- und Alvenslebenstraße)

• freitags von 15 bis 18 Uhr

• bis Oktober

Barbarossastraße (zwischen Goltz- und Kyffhäuser Straße)

• Dienstag im Monat (außer August) von 15 bis 18 Uhr

• bis Oktober

Hähnelstraße (zwischen Lauter- und Stierstraße)

• Freitag im Monat von 15 bis 18 Uhr

• bis November

Für die Einrichtung temporärer Spielstraßen werden Abschnitte der Straßen für Autos gesperrt. Die Sperrung gilt ausschließlich während der Nutzung der Straße als Spielstraße. Entsprechend werden Absperrungen und Schilder aufgestellt. Notwendige Zu- und Abfahrten werden von den zuständigen Personen außerdem sicher begleitet.

„Mit den Spielstraßen werden, insbesondere in Gebieten mit wenig Grünflächen und Spielplätzen, Räume geschaffen, in denen Kinder ungehindert und sicher spielen können“, erklärt das Bezirksamt den Nutzen der Sperrungen. Der Bezirk unterstütze die örtlichen Initiativen, den öffentlichen Raum als Begegnungsort zu nutzen. „Gleichzeitig wird ein erkennbares Zeichen für mehr Lebensqualität und weniger Autoverkehr gesetzt“, so das Bezirksamt weiter.

In den vergangenen Sommern waren in vielen Bezirken Spielstraßen eingerichtet worden, so war etwa die Steinmetzstraße und auch die Barbarossastraße bereits darunter. Doch aus der Nachbarschaft gab es zum Teil auch Kritik, etwa wegen der Lautstärke oder den Einschränkungen für den Fahrzeugverkehr.

Lesen Sie auch:

Picnic will Berlin erobern – mit der Milchmann-Strategie

Nach Sanierung: Kiez-Kino „Cosima“ öffnet wieder

Gewalt im „Oma-Bunker“: „Die rote Linie ist überschritten“

Mehr Nachrichten aus Tempelhof-Schöneberg lesen Sie hier.