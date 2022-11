Die Steinmetzstraße in Schöneberg wird am Dienstag für einige Stunden zum Begegnungsort. Autos müssen draußen bleiben.

Schöneberg Steinmetzstraße wird am Dienstag zur Spielstraße

Berlin. Die Schöneberger Steinmetzstraße wird am Dienstag, 15. November, zur Spielstraße und in Teilen für den Verkehr gesperrt. Zwischen Bülow- und Alvenslebenstraße ist die Durchfahrt für Autos in der Zeit von 16 bis 19 Uhr nicht möglich. Stattdessen dürfen Kinder die Gehwege und Fahrbahn zum Spielen nutzen, Freunde und Nachbarn können den Bereich zum Begegnungsort machen.

Die Steinmetzstraße wurde auf Initiative von Anwohnenden in der Vergangenheit schon mehrfach zur Spielstraße. Zuletzt am 18. Oktober und auch am autofreien Tag, dem 22. September, fuhren dort kurzzeitig keine Fahrzeuge.

Wann in Berlin wieder eine Spielstraße eingerichtet wird, ist auf der Internetseite der Initiative „Spielstraßen in Berlin“ einzusehen.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Nachrichten aus Tempelhof-Schöneberg lesen Sie hier.