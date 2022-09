Spielstraßen Berlin 22.9: Diese Straßen werden gesperrt

Berlin. Zum internationalen Autofreien Tag 2022 („World Car Free Day“) in Berlin am heutigen Donnerstag, 22. September, werden in allen Bezirken Dutzende Straßen gesperrt und Spielstraßen eingerichtet.

Die Sperrungen finden in der Zeit zwischen 15 und 19 Uhr statt. Ingesamt 37 Straßenabschnitte sind betroffen. Laut Mitteilung der Senatsverkehrsverwaltung sind lediglich Nebenstraßen von den Sperrungen betroffen, Hauptverkehrsstraßen werden nicht gesperrt.

Laut Verkehrsverwaltung werden die temporären Spielstraßen „für Spiel und Spaß, Kreidemalen, Kuchenessen, Zusammensitzen oder andere gemeinsame Aktivitäten“ freigegeben.

Berlins Verkehrssenatorin Bettina Jarasch teilte dazu mit: „Am Autofreien Tag können wir praktisch erleben, wie Berlin aussehen kann, wenn der Straßenraum für die Menschen geöffnet wird. Damit gibt es mehr Raum zum Verweilen, Spielen und zum Austausch in den Nachbarschaften. Herzlichen Dank an die vielen engagierten Initiativen, die in der ganzen Stadt die Spiel- und Nachbarschaftsstraßen betreuen.“

Laut Mitteilung seien Initiativen aus der Zivilgesellschaft gewonnen worden, „die ihren Kiez am Autofreien Tag neu erlebbar machen wollen“. Die Verkehrsverwaltung unterstütze die Organisationen mit Info-und Spielmaterial wie Wimpelketten, Schaumstoffbällen und bunter Straßenkreide.

Temporäre Spielstraßen in Berlin: Jarasch will noch einen Schritt weitergehen

Verkehrssenatorin Jarasch will langfristig noch einen Schritt weitergehen. „Meine Vision ist es nicht, alle Straßen an allen Tagen im Jahr zu sperren,“ so Jarasch beim Verkehrssicherheitstag für Grundschüler auf dem Tempelhofer Feld Ende August. „Wir brauchen Verkehrsberuhigung in Nebenstraßen durch Kiezblocks und Poller, dort wo es möglich ist, damit es Inseln gibt, wo sogar Kinder sich draußen bewegen können.“

Um die Einrichtung temporärer Spielstraßen in Berlin hatte es in der Vergangenheit immer wieder Streit gegeben. Für Autofahrer würden die gesperrten Straßen eine Belastung darstellen, hatte etwa der Berliner FDP-Landesvorsitzende Sebastian Czaja vor zwei Jahren zum Autofreien Tag in Berlin erklärt. „Anstatt die Menschen zu unterstützen, werden ihnen im Berufs- und Lieferverkehr durch die Errichtung temporärer Spielstraßen auch noch Steine in den Weg gelegt“, so Czaja damals.

Autofreier Tag 2022 in Berlin: Viele Sperrungen – Diese Spielstraßen werden eingerichtet

Folgende Straßenabschnitte werden am 22. September 2022 in der Zeit von 15 bis 19 Uhr als Spiel- und Nachbarschaftsstraßen genutzt (insgesamt etwa 4,3 Kilometer):

Charlottenburg-Wilmersdorf

Rüdesheimer Straße, zwischen Wiesbadener- und Laubenheimer Straße

Sigmaringer Straße, zwischen Gasteiner- und Wegenerstraße

Windscheidstraße, zwischen Stuttgarter Platz und Gerviniusstraße

Friedrichshain-Kreuzberg

Blücherstraße, Hausnummer 37 bis 42

Görlitzer Ufer

Jessnerstraße, zwischen Oder- und Travestraße

Niederbarnimstraße, Hausnummer 17 bis 20

Lichtenberg

Baikalstraße, zwischen Sewan- und Baikalstraße

Plonzstraße, Hausnummer 21 bis Gotlindestraße

Marzahn-Hellersdorf

Apfelwicklerstraße

Friesacker Straße, zwischen Strauß- und Lortzingstraße

Kastanienallee, Hausnummer 53 bis 59

Maxie-Wander-Straße, zwischen Klingenthaler- und Schneeberger Straße

Mitte

Freienwalder Straße, zwischen Soldiner Straße und Friedhof

Plantagenstraße, Hausnummer 17 bis Antonstraße

Pohlstraße, Hausnummer 79 bis Kluckstraße

Tegeler Straße, zwischen Sprengel- und Triftstraße

Ufnaustraße, Hausnummer 6 bis Sickingenstraße

Neukölln

Jansastraße, Hausnummer 4 bis Weserstraße

Kienitzer Straße, zwischen Hausnummer 3 und Bornsdorfer Straße

Neckarstraße

Pankow

Bötzowstraße, zwischen John-Schehr- und Danziger Straße

Gneiststraße, zwischen Greifenhagener Straße und Schönhauser Allee

Jacobsohnstraße, Hausnummer 1 bis 16

Tassostraße, zwischen Pistorius- und Charlottenburger Straße

Reinickendorf

Kamekestraße, zwischen Herbst- und Hoppestraße

Tornower Weg, zwischen Birkenwerderstraße und Dannenwalder Weg

Spandau

Lutherstraße, am Lutherplatz

Steglitz-Zehlendorf

Kadettenweg, Hausnummer 44 bis Ringstraße

Sprungschanzenweg, Hausnummer 1 bis 51

Begasstraße (beim S-Bahnhof Friedenau)

Tempelhof-Schöneberg

Barbarossastraße, zwischen Goltz- und Karl-Schrader-Straße

Haeseler Straße, zwischen Goltz- und Zescher Straße

Niedstraße, zwischen Lauter- und Handjerystraße

Skarbinastraße, Hausnummer 77/79 bis Nahariyastraße

Steinmetzstraße, zwischen Bülow- und Alvenslebenstraße

Treptow-Köpenick

Isingstraße, Hausnummer 5 bis Schmollerplatz