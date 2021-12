BVV nun komplett: Nachrücker nehmen Plätze ein

Berlin. Das neue Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg, bestehend aus Bezirksbürgermeister und fünf Stadträten, ist vollständig. Die Posten wurden aus den Reihen der neu gewählten Bezirksverordnetenversammlung (BVV) gewählt. Die frei gewordenen Plätze gingen entsprechend der Bezirksliste an die folgenden Kandidaten.

Als Sieger der Wahlen im September dieses Jahres durften die Grünen sowohl den Bezirksbürgermeisterposten als auch den eines Stadtrats besetzen. Als Nachrücker für Bezirksoberhaupt Jörn Oltmann und Bezirksverkehrsstadträtin Saskia Ellenbeck rutscht zum einen Elias Joswich (23, Listenplatz 16) nach. Joswich lebt im Schöneberger Süden und studiert derzeit an der Humboldt Universität Sozialwissenschaften. Ingeborg Hofer (Listenplatz 17) ist 66 Jahre alt und im Schöneberger Norden zu Hause. Bis zu ihrer Pensionierung im April dieses Jahres war sie als Steuerberaterin tätig.

Neue Gesichter und ein Rückkehrer

In die SPD-Fraktion sind für die Stadträte Oliver Schworck (Gesundheit und Jugend) und Angelika Schöttler (Stadtentwicklung und Facility Management) zwei Neulinge nachgerückt: Kari Lenke (22) ist VWL-Studentin und in Friedenau zu Hause. Sie kandidierte bei den Wahlen zu den Bezirksverordnetenversammlungen auf Listenplatz 17. Nun ebenfalls neu mit an Bord ist Noah Triller, 21 Jahre alt und Jura-Student an der Humboldt Universität Berlin.

Carsten Buchholz (51) rückt in die Reihen der CDU-Fraktion auf. Frei gemacht hat seinen Platz die Wahl von Matthias Steuckardt zum Stadtrat für Bürgerdienste, Soziales und Senioren. Buchholz ist Schöneberger und saß schon einmal von 1992 bis 2003 für Tempelhof in der BVV. Buchholz arbeitet als Büroleiter im Deutschen Bundestag.

Lesen Sie auch: BVV Tempelhof-Schöneberg verjüngt sich