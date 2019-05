Regenbogenviertel soll Nachtbürgermeister bekommen

Berlin. Das Regenbogenviertel um den Nollendorfplatz soll einen Nachtbürgermeister bekommen. Die Idee stammt aus Amsterdam, inzwischen gibt es ihn in vielen anderen Städten wie Toulouse, Zürich oder auch Paris. 2018 stellte Mannheim als erste deutsche Stadt einen Nachtbürgermeister ein. Aus 40 Bewerbern wurde der damals 27-jährige Student Hendrik Meier ausgewählt. Dessen erklärtes Ziel ist es, eine bessere Stadt zum Leben und zum Feiern zu schaffen, die nicht nur tagsüber, sondern auch nachts sicher ist.

Anwohner, Sicherheits- und Ordnungskräfte wie Polizei, der öffentliche Nahverkehr sowie Stadt und Stadtverwaltung seien durch den Nachtbürgermeister näher zusammengebracht worden, zieht das baden-württembergische Mannheim inzwischen eine positive Bilanz.

Nicht mehr unter gefährlichsten Orten

Das Quartier in Schöneberg-Nord mit dem Nollendorfplatz und der Motzstraße gehörte zu den zehn gefährlichsten Orten in der Stadt. Dort wurden Straftaten von erheblicher Bedeutung begangen.

Gewalttaten und homophobe Übergriffe, Raubüberfälle, Diebstähle, Bedrohungen und Beleidigungen häuften sich in dem bekannten Ausgehkiez für Homosexuelle. Inzwischen ist der Regenbogenkiez nicht mehr als kriminalitätsbelasteter Ort eingestuft.

Homophobe Übergriffe in Berlin gestiegen

Das Viertel mit seinen schwulen- und lesbenfreundlichen Kneipen, Restaurants, Cafés, Hotels und Geschäften ist aber immer noch einer der Hotspots von homophober und transphober Übergriffe. Deren Zahl hat sich berlinweit gegenüber dem Vorjahr um 58 Fälle auf 382 erhöht, wie aus dem jüngst vorgestellten Bericht des schwulen Anti-Gewalt-Projekts Maneo hervorgeht.

Die Berliner Polizei registrierte dagegen 164 Straftaten gegen homosexuelle und transsexuelle Menschen. Die Zahl ist so viel niedriger als bei Maneo, weil viele angegriffene oder beleidigte Menschen keine Anzeige bei der Polizei erstatten. Es ist davon auszugehen, dass die Dunkelziffer weit höher liegt, so die Opferberatungsstelle in Schöneberg.

Dem Sicherheitsbedürfnis entgegenkommen

„Durch die Verstärkung der Gewaltpräventionsarbeit konnte sich die Situation im Nollendorfkiez verbessern“, heißt es in einer aktuellen Mitteilung der Senatsinnenverwaltung.

Der Nachtbürgermeister sei geplant, um dem Sicherheitsbedürfnis des Partypublikums und der Anwohner entgegen zu kommen. Derzeit würden durch einen kiezorientierten Präventionsrat weitere geeignete Maßnahmen ermittelt.