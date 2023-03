Primark in Berlin vor Schließung - Ende einer Shopping-Ära

Primark macht in Berlin seine erste Filiale dicht

Die Schließung erfolgt bereits zum 25. März

Der Laden im Schloss-Straßen-Center begründete einst eine Shopping-Ära

Berlin. Schneller als gedacht kommt jetzt das Aus für Primark im Schloss-Straßen-Center am Walther-Schreiber-Platz. Eigentlich läuft der Mietvertrag noch bis 30. April. Doch wie eine Unternehmenssprecherin auf Anfrage bestätigte, schließt die Filiale bereits am Sonnabend, 25. März, endgültig. „Kunden können an diesem Tag noch bis 20 Uhr einkaufen“, heißt es von Primark. Es sei kein Ausverkauf geplant, die verbleibende Ware werde auf die anderen Filialen verteilt. In Berlin ist Primark noch mit drei Filialen vertreten: in den Gropius Passagen in Neukölln, in der City West an der Joachimsthaler Straße und am Alexanderplatz.

Die Schließung einen Monat vor Ablauf des Mietvertrages hat einen Grund. „Wir brauchen etwas Zeit um den Store leer zu übergeben“, erklärte die Primark-Sprecherin. Daher sei das Timing so geplant. Immerhin bekommen die Mitarbeitenden noch einen Monat lang ihr Geld. „Der mit den Arbeitnehmervertretern vereinbarte Sozialplan beinhaltet die Lohnfortzahlung der von der Schließung betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bis zum Mietvertragsende im April 2023“, so die Sprecherin.

Vor elf Jahren eröffnete die erste Primark-Filiale in Berlin

In Schloss-Straßen-Center am Walther-Schreiber-Platz war die erste Berliner Filiale von Primark.

Foto: Amin Akhtar

Die Schließung von Primark hat nicht nur Auswirkungen auf das Schloss-Straßen-Centers (SSC), das sich einen neuen Ankermieter suchen muss. Noch ist kein Nachfolger öffentlich bekannt, aber ersten Hinweisen zufolge könnte ein großer Lebensmitteldiscounter ins Erdgeschoss ziehen. Sie wird sich aber auch auf die Steglitzer Schloßstraße auswirken. Vor elf Jahren wurde die erste Berliner Primark-Filiale am Walther-Schreiber-Platz eröffnet, die zwar in Friedenau liegt, aber immer mit zur Steglitzer Schloßstraße gezählt wird. Zum Start war tatsächlich Steglitz der neue Shopping-Hotspot, vor allem von jungen Mädchen, die grüppchenweise mit der U9 ankamen und auf zwei Etagen bei der irischen Billig-Textilkette einkaufen konnten.

Der ganz große Ansturm war schlagartig vorbei, als zwei Jahre später eine weitere Filiale am Alexanderplatz in Mitte eröffnete. Nachdem auch noch neue Läden in der City West und in Neukölln die Kunden abfingen, war Steglitz abgeschrieben. Auf die immer leerer werdenden Gänge und Kassen hat der Discounter vor einem Jahr reagiert und angekündigt, den Mietvertrag nicht zu verlängern. Begründet wurde das mit einer routinemäßigen Überprüfung, die zu dem Ergebnis gekommen sei, dass eine Mietvertragsverlängerung für Primark nicht mehr kommerziell attraktiv ist. Daher läuft der Mietvertrag zum 30. April 2023 aus.

