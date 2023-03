1,7 Millionen Euro für Schlachtensee und Krumme Lanke

Mit dem Geld sollen die Wälder und Parkanlagen in Steglitz-Zehlendorf an Schlachtensee und Krummer Lanke klimasensibel umgebaut werden.

Der See Krumme Lanke in Steglitz-Zehlendorf ist ein beliebtes Ausflugsziel für Berliner.

Berlin. Der Deutsche Bundestag hat 1,7 Millionen Euro für die Wälder am Schlachtensee und an der Krummen Lanke zur Verfügung gestellt. Mit der Summe solle der klimasensible Umbau der Waldparkanlagen vorangetrieben werden, teilte der Steglitz-Zehlendorfer Bundestagsabgeordnete Ruppert Stüwe (SPD) am Mittwoch mit.

Stüwe begrüßte die Entscheidung: „Die Krumme Lanke und der Schlachtensee sind wichtige Naherholungsgebiete für die Menschen in Steglitz-Zehlendorf und ganz Berlin“, sagte der Politiker. Er habe sich im Bundestag dafür eingesetzt, dass der Bezirk Fördermittel erhält, damit diese grüne Oase auch in Zukunft der Naherholung dienen kann.

Steglitz-Zehlendorf: Bund förder klimasensiblen Umbau des Waldes

Das Ziel des Umbaus besteht nach Auskunft von Stüwe darin, einen resilienten, artenreichen Mischwald aufzubauen und klimabedingten Herausforderungen wie Erosion entgegenzuwirken. Damit solle die Krumme Lanke und der Schlachtensee fit für die Zukunft gemacht werden. Zugleich werde damit die hohe Lebensqualität im Südwesten auch im Hinblick auf künftige Generationen erhalten. Die Zugänglichkeit für Menschen, die weniger mobil sind, soll sich ebenfalls deutlich verbessern.

Berlin erhält insgesamt 11,3 Millionen Euro Bundesförderung aus dem Bundesprogramm „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“. Das ist das Ergebnis der Sitzung des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestags. Gefördert werden vier Projekte in vier Berliner Bezirken: Das sind neben den beiden Seen in Steglitz-Zehlendorf die Klimastraße Dannecker- und Rudolfstraße in Friedrichshain-Kreuzberg, der Umbau des Preußenparks in Charlottenburg-Wilmersdorf und die Umgestaltung des Barbarossaplatzes in Tempelhof-Schöneberg.

