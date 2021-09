Bürgerämter in Berlin - Hier gibt's plötzlich Termine

Der Terminärger in den Bürgerämtern in Berlin bleibt. Ein Bezirk öffnet nun zusätzlich sonnabends.

Berlin. Der Terminärger bei den Berliner Bürgerämtern hört nicht auf. Ein weiterer Bezirk öffnet zusätzlich sonnabends. Um die angespannte Terminsituation in den Berliner Bürgerämtern etwas zu entlasten, bietet das Bürgeramt Steglitz-Zehlendorf bis zum Jahresende an vier Sonnabenden an den Standorten Steglitz und Zehlendorf Termine an, wie am Donnerstag mitgeteilt wurde.

Jeweils in der Zeit von 8.00 bis 13.00 Uhr gibt es zusätzliche Termine für die Beantragung von Personaldokumenten sowie für An- und Ummeldungen.

Es handelt sich um die folgenden Sonnabende:

11. September 2021

30.Oktober 2021

20. November 2021

18. Dezember 2021

Die Termine werden ab Donnerstag der jeweiligen Kalenderwoche und auch noch an den Sonnabenden selbst morgens für die Onlinebuchung und auch die Buchung über die Hotline 115 freigeschaltet. In Steglitz sei es auch möglich, Termine für die Dokumentenabholung zu buchen.

