Zickzack-Radweg: Bürgersteig darf nicht befahren werden

Bekannt geworden für seinen kuriosen Verlauf: Der Zickzack-Radweg in der Leo-Baeck-Straße in Zehlendorf.

Das wird wohl die letzte Nachricht vom einst so berühmten Zickzack-Radweg in der Leo-Baeck-Straße in Zehlendorf sein: Es wird definitiv keine neue Markierung mehr geben. Das ist das Ergebnis eines Gutachtens. „Die Prüfung, ob das Radfahren auf dem Gehweg für alle erlaubt werden kann, hat ergeben, dass dies sowohl aus Sicht der Polizei als auch der Straßenverkehrsbehörde nicht zulässig ist“, sagte Bezirksstadträtin Maren Schellenberg (Grüne) auf Anfrage der Berliner Morgenpost. In letzter Instanz sollte geprüft werden, ob Fußgänger und Radfahrer den Fußweg gemeinsam nutzen könnten.

Der Platz reicht nicht aus

„Wie sich ja eindrucksvoll bestätigt hat, reicht der Platz an den Bäumen hierzu nicht aus“, so Schellenberg. Aber die geringe Breite des Gehwegs sei nicht der einzige Grund. Auch das Vorhandensein der Grundstücksausfahrten führe dazu, dass Radfahrer den Gehweg nicht benutzen dürften.

Aus diesem Grund wird es keine neue Markierung mehr auf dem Fußweg zwischen der Prinz-Handjery-Straße und der Schweizerhofschule-Grundschule in der Leo-Baeck-Straße geben. „Kinder dürfen wie überall den Gehweg benutzen“, sagt Maren Schellenberg. Das heißt, dass sie auch mit dem Fahrrad auf dem Fußweg zur Schule fahren können. Das gelte aber nicht für Erwachsene und ältere Kinder.

Spott und Hohn in ganz Deutschland

Der Zickzack-Radweg hatte deutschlandweit für Spott und Hohn gesorgt. Die auch als Tetris-Radweg bekannte Spur wurde um die Wurzeln der Bäume herumgezogen, allerdings nicht mit einer geschwungenen, sondern einer eckigen Linie. Nach etwa zwei Wochen wurde der Radweg mit Sandstrahlern entfernt.

