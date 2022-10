Spandau: Erster Spatenstich für den Jonny-K.-Aktivpark

Berlin. Fast genau zehn Jahre nach dem Tod von Jonny K. wurde am Montag in Anwesenheit von dessen Schwester Tina K. der erste Spatenstich zum Umbau des Egelpfuhlparks in Spandau getätigt. Dieser soll bis 2024 zum Jonny-K.-Aktivpark werden. Der damals 20-Jährige K. aus Staaken war in der Nacht zum 14. Oktober 2012 durch Tritte gegen den Kopf tödlich verletzt worden. Zuvor hatte er einem Bekannten bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung nahe des Berliner Fernsehturms zu Hilfe kommen wollen.

Seit 2018 schon plant der Bezirk Spandau, des getöteten Jugendlichen mittels eines Parks gebührend zu gedenken. „Der Jonny-K.-Aktivpark wird ein attraktives und generationsübergreifendes Grünerholungszentrum“, sagte Spandaus Bezirksbaustadtrat Thorsten Schatz (CDU) nun während des Spatenstichs. „Dazu wird der Egelpfuhlpark um Angebote für Kinder, Jugendliche, Familien und Senioren angereichert.“ So entstehe etwa ein neuer Spielplatz für kleine und große Kinder und der vorhandene Bolzplatz werde aufgewertet.

Kosten für Jonny K.-Aktivpark werden auf sieben Millionen Euro beziffert

Schatz’ Vorgänger Frank Bewig (ebenfalls CDU) hatte den Grundstein für das Projekt gelegt, initiiert worden war es von Tina K., der acht Jahre älteren Schwester von Jonny und ihrem Verein „I am Jonny“. Für den neuen Park, in dessen Nähe K. aufgewachsen ist und in dem er oft Fußball spielte, sind ein sportlicher „Multicourt“ für mehrere Ballsportarten, eine sogenannte Calisthenics-Anlage, auf der es verschiedene Eigengewichtsübungen geben wird, ein Boxsack, Trampoline und Tischtennisplatten angedacht. In Erinnerung an seinen Namensgeber sollen die vielen zusätzliche Angebote für die Erholung und die Bewegung im Grünen und damit für ein gewaltfreies Miteinander sorgen.

Hinzu kommen ein Parktheater mit Sitzstufen für Open-Air-Veranstaltungen, eine Spiellandschaft mit Kletterparcours und sogar eine Bergspitze mit Aussichtsplattform. Für die Anlage sind Kosten von rund sieben Millionen Euro kalkuliert, die Bauarbeiten sollen bis 2024 andauern. Bis zum Herbst 2023 sollen aber einzelne, fertiggestellte Bereiche schon früher genutzt werden können. Der Hauptweg entlang der Kleingartenkolonie zwischen Lutoner Straße und Egelpfuhlgraben ist von nun an aufgrund der Bauarbeiten für circa vier Monate gesperrt. Über den Parkweg parallel zum Schulgrundstück wird die Verbindung durch die Grünanlage aber weiterhin möglich sein.

Jonny K.-Aktivpark in Staaken Teil eines „Grünen Rings“ in Spandau

Der Jonny-K.-Aktivpark soll nach dem Willen des Bezirksamtes in den nächsten Jahren Teil eines sogenannten „Grünen Rings“ durch die Ortsteile Staaken und Wilhelmstadt werden. Teil eines Naherholungsgebiets also, das später auch den Hahneberg mit seiner Naturschutzstation, den Bullengrabengrünzug, die Egelpfuhlwiesen, das „Lange Becken“ und den nördlichen Rieselfeldabfanggraben umfassen soll.

