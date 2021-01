Arbeiten für Jonny-K.-Aktivpark sollen dieses Jahr starten

Der Egelpfuhlpark in Spandau, in dessen Nähe Jonny K. aufwuchs, wird umfassend erneuert und umbenannt. Kosten: sieben Millionen Euro.

Berlin. Es soll ein Ort sein, an dem Gewaltprävention, Toleranz und ein respektvolles Miteinander aller gefördert und gelebt werden: der Jonny-K.-Aktivpark, der in den kommenden Jahren in Spandau entsteht. Nach einer Machbarkeitsstudie im Jahr 2018 und anschließenden Planungen könnten Ende des aktuellen Jahres die ersten Bauarbeiten an der Staakener Grünanlage, die zurzeit noch Egelpfuhlpark heißt, beginnen, wie Baustadtrat Frank Bewig (CDU) auf Anfrage mitteilte. Seinen künftigen Namen trägt die Anlage in Erinnerung an Jonny K., der ganz in der Nähe aufwuchs und im Jahr 2012 am Alexanderplatz beim Versuch, einem Freund zu helfen, durch Tritte und Schläge tödlich verletzt wurde.

Die Pläne für die Umgestaltung des Parks sind umfassend, die Gesamtkosten für die Neuanlage werden dem Stadtrat zufolge mit rund sieben Millionen Euro kalkuliert. Finanziert werden die Arbeiten über das Förderprogramm "Nachhaltige Erneuerung"; der Park liegt im dazugehörigen Fördergebiet Brunsbütteler Damm/ Heerstraße. Nur dadurch sei es möglich, eine solche rund 5,5 Hektar große öffentliche Grünanlage neuzugestalten, so Bewig.

Jonny-K.-Aktivpark soll Sportangebote und Theater bekommen

Der Bedarf für eine Parksanierung ist den vorangegangenen Untersuchungen zufolge groß: Demnach sind Spiel- und Bolzplatz veraltet; Bewegungs- und Erholungs­angebote für Senioren fehlen völlig, obwohl in dem Fördergebiet ein großer Teil der Bewohner 65 Jahre und älter ist. Zudem werden Teile des Parks als schlecht einsehbar und dunkel beschrieben. "Durch die bislang geringe Pflege der Grünanlage sind erhebliche Angsträume entstanden", sagt auch Stadtrat Bewig. "Die Funktionsfähigkeit der Angebote ist sehr gering und entspricht in keiner Weise dem Ziel, generationsübergreifende Angebote zu schaffen." Infolgedessen gebe es derzeit nur eine eingeschränkte Nutzung des Parks.

Das soll sich ändern. Kern des neuen Parks wird eine sogenannte Aktivinsel, die unter anderem einen Multicourt für mehrere Ballsportarten, eine Calisthenicsanlage, auf der verschiedene Eigengewichtsübungen möglich sein sollen, einen Boxsack, Trampoline und Tischtennisplatten beinhalten soll. Hinzukommen ein Parktheater mit Sitzstufen für Open-Air-Veranstaltungen, eine Spiellandschaft mit Kletterparcours und eine Bergspitze mit Aussichtsplattform, auch wenn diese etwas niedriger ausfallen muss als zunächst geplant. Grund ist der Baugrund - der Park befindet sich auf einer alten Mülldeponie -, den Bewig auch als größte Herausforderung des Projekts bezeichnet. Auch neue Wege, eine barrierefreie Erschließung und ruhigere Bereiche, zum Beispiel für Yoga, sind vorgesehen.

Fertigstellung des Parks in Spandau für 2024 geplant

Einige der Gestaltungsideen stammen auch von Anwohnern und Schülern der angrenzenden Carlo-Schmid-Oberschule, die an den Planungen beteiligt wurden. Ein eingerichteter "Parkrat" begleitet die Entwicklung des Vorhabens. Eine Besonderheit: "Ein solch aufwendiges, produktives Bürgerbeteiligungsformat lässt sich leider nur bei wenigen Spandauer Grünanlagen realisieren", sagt Bewig. Auch Tina K., die Schwester von Jonny, engagiert sich mit ihrem Verein "I am Jonny" für die Umgestaltung des Parks, in dem ihr Bruder früher selbst oft Fußball gespielt hat.

Auch der Spandauer Jörg Schultz gehört zum Verein "I am Jonny" und hat sich von Beginn an dafür eingesetzt, dass ein Ort im Bezirk an Jonny K. erinnert. Gerade mit Blick auf die aktuell schwierige Situation sei er froh, "dass viele fleißige Leute im Hintergrund an diesem Projekt gearbeitet haben und wir jetzt kurz vor dem Baustart stehen". Sein Ziel ist es, dass der Park möglichst im kommenden Jahr dann auch seinen neuen Namen bekommt: Schultz stellt sich dafür entweder den zehnten Tag des Geschehens, also den 14. Oktober 2022, oder den Tag, den dem Jonny seinen 30. Geburtstag gefeiert hätte, am 7. April 2022, vor.

Für die bauliche Neugestaltung ist inzwischen ein wichtiger Schritt geschafft: Ende vergangenen Jahres wurde die sogenannte Bauplanungsunterlage fertiggestellt, die nun aufgrund der Höhe der Bausumme von der Senatsverwaltung für Verkehr, Umwelt und Klimaschutz geprüft werden muss. "Wir gehen von einer Prüfzeit von fünf Monaten aus", erklärt Bewig. Im Sommer könnten anschließend erste, bauvorbereitende Baumaßnahmen ausgeschrieben werden und zum Jahresende beginnen. Die Fertigstellung der Parkanlage ist derzeit für das Jahr 2024 geplant.

