Recycling-Festival: Prosecco aus trockenem Brot und neue Mode aus alten T-Shirts

Die Berliner Kanadierin Alexis Goertz (Mitte) erklärt den Besuchern in der NochMall, wie man aus altem Brot einen probiotischen Drink in diversen Geschmacksrichtungen herstellt.

Berlin. Altes Brot taugt zu mehr als zum Entenfüttern, was man ja auch sowieso nicht machen sollte, wegen der Gewässer und Vogel-Gesundheit. In der NochMall, dem Gebrauchtwarenhaus der BSR, zeigt die Fermentations-Expertin Alexis Goertz, wie man aus trockenen Kanten den osteuropäischem Brot-Trunk Kwas ansetzt und in drei Tagen fertig gären lässt.

Ein Getränk aus Brot, das sehr unterschiedlich schmecken kann

Sie hat ganz unterschiedliche Kwas-Proben dabei, je nach Zugabe von Früchten schmeckt der Trunk wie säuerliche Limonade, Prosecco oder auch übelster Torftrunk. Um die Gärung im Gemisch aus Brot, Wasser und Zucker anzustoßen, hat die Betreiberin der Website https://ediblealchemy.co/ ihren vor 158 Jahren angesetzten und seitdem immer weiter vererbten Sauerteig „Cornelius“ mitgebracht. „Nächste Woche Dienstag hat Cornelius übrigens Geburtstag“, verrät sie den staunenden Zuhörern.

Auf diesem Heimtrainer mit Mixer können Besucher sich einen Smoothie erstrampeln.

Foto: Dirk Krampitz

Initiiert haben das vierte „Zero Waste Future Festival“ in der Reinickendorfer NochMall die Müll-Experten von der BSR. Bis Freitag kann man erfahren, wie man weder gealtertes Essen noch Kleidung oder kaputte Geräte gleich wegwerfen muss. An einem Stand kann man sich auf einem Heimtrainer mit gekoppeltem Mixer einen Smoothie aus gerettetem Obst erstrampeln. „Als kommunales Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsunternehmen setzen wir uns auf vielen Ebenen für Abfallvermeidung, Re-Use und Recycling ein“, erklärt Stephanie Otto, Vorstandsvorsitzende der BSR ihre Motivation.

Spezialisten verraten ihre Tricks für Upcycling und Re-Use

In kostenlosen Workshops zeigen Akteure der Berliner Müllvermeidungsszene ihre Tricks. Der Dienstag stand unter dem Schwerpunkt „Essen & Trinken“, Mittwoch geht es ums Trendthema Upcycling, also wie man zum Beispiel alten Kleidungsstücken mit ein bisschen Garn oder Knot-Technik und Applikationen frischen Style verleiht. Der Donnerstag ist dem Reparieren u.a. von Fahrrädern und Geräten gewidmet und am Freitag endet das Festival mit der Abschlussparty ab 15 Uhr.

Die NochMall in der Auguste-Viktoria-Allee 99 ist eine Halle voll mit Dingen, die sonst im Müll gelandet werden: Von Haushaltswaren über Möbel und Kleidung bis zum Werkzeug und Spielzeug.

Foto: Dirk Krampitz

Ein Highlight des Tages: die Kleidertauschparty in Kooperation mit youngcaritas und Lena vom Berliner Modelabel Gurlscrime, das Second Hand-Klamotten individuell veredelt. Für Live-Musik und -Performances sorgen unter anderem die Band GlasBlasSing und das Straßentheater „Müll Side Story“. Auch die BSR ist vor Ort und informiert über Abfallvermeidung, Abfalltrennung und Mehrweg. Die NochMall in der Auguste-Viktoria-Allee 99 verlängert ihre Öffnungszeiten an allen Festivaltagen von 10 bis 20 Uhr. Stöbern lohnt sich: Gläser, Bücher und CDs gibt es dort für 1 Euro, High Heels für 18 und ein Bettgestell für 85. Das Angebot reicht von Kleidung über Sportartikel bis zu Werk- und Spielzeug.

