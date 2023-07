Gewitter Berlin: Wenn im Fische-Restaurant das Wasser von oben kommt

Berlin. Der Starkregen am Montagabend hat in Berlin wieder für Überschwemmungen gesorgt. Dass Gullys überflutet sind oder Ampeln ausfallen, daran hat man sich gewöhnt. Aber diesmal flutete das Wasser auch eine Stelle, von der man es nicht erwartet hätte.

Es war am Abend gegen halb acht, als der Starkregen den Ort heimsuchte. Die Gäste im mexikanischen Restaurant „Dos Pescados“ (Zwei Fische) in den Borsighallen haben anfangs auch nichts mitbekommen, nur die Geräuschkulisse des Wassers, das auf das Dach hämmerte, konnte man wahrnehmen. Doch dann plätscherte es auf einmal etwas lauter - und näher.

Der Barmann klettert über den Tresen

Während viele Gäste dies aber zuerst gar nicht wahrgenommen haben, reagierte der Barmann, ganz in schwarz, nervös. Er starrte auf einen sich von der Decke an den Lüftungsschächten herabgießenden Wasserschwall, der wie eine Wand seinen Weg abtrennte. Und so trat er schließlich die Flucht direkt über seinen Tresen an. Bei einigen Gästen dauerte es noch einige Sekunden, bis auch sie aufsprangen.

Gefilmt hat das Video ein Besucher des Tegeler Einkaufszentrums. Veröffentlicht hat es der Instagram-Account „dasistberlinbitch“ in seiner Story am Montagabend.

Die Borsighallen suchen nach dem Grund

Doch so spektakulär der Wassereinbruch auf dem Video aussah, wirklich schlimm war es nicht. „Wir haben aufgewischt und sind heute auch ganz normal wieder geöffnet, es ist nichts weiter passiert“, sagt ein Kellner auf Morgenpost-Anfrage.

Vom Betreiber des Einkaufszentrums heißt es, dass der Wassereinbruch im System erfasst sei, der Grund habe aber noch nicht geklärt werden können. „Aber die Techniker sind dran.“

Mehr Neuigkeiten aus Reinickendorf lesen Sie hier.