Tegel-Ausbrecher Hamed M. in Belgien gefasst

Hamed M., der am 7. Februar spektakulär aus der JVA Tegel entkam, sitzt in Belgien in Haft. Er soll nun ausgeliefert werden.

Berlin. Die Flucht war spektakulär – und sie setzte Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) erneut unter Druck. Am 7. Februar entkam der Libyer Hamed M. aus der Justizvollzugsanstalt Tegel, festgeklammert am Unterboden eines Lkw, der das Gefängnisgelände verließ.

Foto: Polizei Berlin

Wie Martin Steltner, Sprecher der Berliner Generalsaatsanwaltschaft, der Berliner Morgenpost bestätigte, wurde Hamed M. in Belgien festgenommen. Er soll nun nach Berlin ausgeliefert werden. Der 24-Jährige hatte am 14. Februar in Belgien einen Diebstahl begangen. Er saß unter einem Alias-Namen im Gefängnis. Ein Datenabgleich ergab, dass es sich bei dem Festgenommenen um Hamed M. handelt. Auch Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) bestätigte die Festnahme via Twitter. Hamed M. muss in Berlin wegen räuberischer Erpressung und Diebstahls noch eine Haftstrafe bis 2022 verbüßen. Nach Informationen der Berliner Morgenpost soll Hamed M. wieder in das Gefängnis Tegel eingeliefert werden, in die Teilanstalt II, aus der er zuvor geflohen war. Allerdings komme M. dieses Mal in einen besonders gesicherten Haftbereich.

Die belgischen Behörden haben unserer @GStABerlin mitgeteilt, dass der geflohene Strafgefangene Hamed M. von der belgischen Polizei festgenommen worden sein soll. Derzeit läuft die Überprüfung der Identität des Festgenommenen. — Dirk Behrendt (@Dirk_Behrendt) March 7, 2018

Die Flucht des Libyers hatte Anfang Februar für großes Aufsehen gesorgt. Justizbedienstete hatten am Morgen des 8. Februar gegen 6.05 Uhr beim Aufschließen der Zellen festgestellt, dass M. nicht in seinem Bett lag. Stattdessen hatte er dort eine aus Kleidungsstücken, Stoffresten und Toilettenpapier gebastelte menschliche Attrappe arrangiert. Die Bediensteten informierten die Alarmzentrale, die gegen 6.12 Uhr Anstaltsalarm auslöste. Zeitgleich wurde das Gelände der JVA abgesucht. "Es war von der Möglichkeit auszugehen, dass sich der Gefangene noch auf dem Anstaltsgelände aufhielt", erklärte Staatssekretärin Margit Gottstein dazu. Doch M. war längst weg.

Berliner Justizsenator will Sicherheit im geschlossenen Vollzug erhöhen In den letzten Tagen waren neun Gefangene aus der JVA Berlin-Plötzensee verschwunden. Nun sollen die Sicherheitsvorkehrungen in der JVA verstärkt werden, sagte Justizsenator Dirk Behrendt am Mittwoch. Berliner Justizsenator will Sicherheit im geschlossenen Vollzug erhöhen

Laut dem Bericht der Staatssekretärin fuhr am 7. Februar um 14 Uhr ein Lkw auf das Gelände der Haftanstalt. Zwischen 14.45 und 15 Uhr wurde M. noch gesehen. Zwischen 15.30 und 17.30 Uhr hatte er die Möglichkeit zum Freigang auf einem eingezäunten Hof. Diesen "Ordnungszaun" hat er offensichtlich überwunden. Überwachungskameras haben gegen 17.15 Uhr eine dunkel gekleidete Person registriert, die sich von diesem Zaun weg in Richtung des geparkten Lkw bewegte. Aufgefallen ist dies aber offenbar niemandem. Auch dass M. beim Einschluss um 17.35 Uhr fehlte, fiel niemandem auf.

Der am 07.02.18 aus der JVA Tegel entwichene Strafgefangene Hamed M. ist 14.02.18 in Belgien unter einer Aliaspersonalie verhaftet worden. Jetzt betreibt die Generalstaatsanwaltschaft Berlin die Überstellung des 24-Jährigen von Belgien nach Berlin. — GenStA Berlin (@GStABerlin) March 7, 2018

"Um 20.02 Uhr verließ der Lkw das Gelände der JVA Tegel durch das Tor 2, nachdem er zuvor von drei Bediensteten kontrolliert worden war; grundsätzlich soll bei der Ausfahrt eines Fahrzeugs sowohl eine Sichtkontrolle als auch ein Spiegeln des Unterbodens vorgenommen werden", sagte Gottstein. Dieses Spiegeln wurde offensichtlich nicht gründlich genug vorgenommen, denn M. hatte sich mutmaßlich am Unterboden des Lkw versteckt und sprang bei einem Halt des Lkw außerhalb der Anstalt ab. Im Laderaum des Lkw war er jedenfalls nicht, wie Untersuchungen ergaben.

