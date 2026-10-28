Wenn die kalte Jahreszeit naht, stehen in der Gastronomie kleine Shops vor einer großen Herausforderung. Erst recht jene, die vor allem saisonale Produkte verkaufen. Das La Maison hat in Berlin aus der Not eine Tugend gemacht – und geht das Winter-Problem an.

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Seit Mittwoch betreibt das Café mit eigener Backstube in der Oderberger Straße 6 in Prenzlauer Berg eine kleinere Filiale, das Petite la Maison. Genutzt werden die Räumlichkeiten des Yogu Ono, das sich auf Frozen Yogurt und Eis spezialisiert hat.

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Das „ist ein Saisongeschäft – den Laden über den Winter hinweg geöffnet zu halten, ist nicht immer einfach. Deshalb haben wir uns in diesem Jahr zusammengetan“, lässt das La Maison auf Instagram wissen.

Angestellte sollen dauerhaft finanziert werden können

Im La Maison würden viele der Bäcker, Baristas, Köche und Führungskräfte in Vollzeit arbeiten. Diese Angestellten in den Wintermonaten dauerhaft finanzieren zu können, sei eine Herausforderung. „Für unsere Freunde von Yogu Ono sind die kalten Monate noch schwieriger“, heißt es auf Instagram weiter.

Nachvollziehbar, der Verkauf von Frozen Yogurt oder auch Eis in Ladengeschäften ist vor allem vom Publikumsverkehr abhängig. Dieser ist in den Sommermonaten weitaus größer als im Winter. So kam es zur Idee in der Oderberger Straße.

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„Yogu Ono stellt die Räumlichkeiten und das Team, wir steuern eine Auswahl unserer Brote und Backwaren bei. Gemeinsam hoffen wir, den Laden belebt zu halten und unsere Backstube auszulasten – so unterstützen wir beide Teams, gut durch die ruhigere Jahreszeit zu kommen“, erklärt das La Maison.

Das La Maison hat vier Filialen in Berlin

Der Fokus im Petite La Maison liegt auf Brot und Backwaren. Wer auf Kaffeespezialitäten oder auch Sandwiches hofft, sucht hier vergeblich. Es wird ausschließlich Filterkaffee angeboten, dazu auch Brot und Backwaren.

Das La Maison umschreibt sich selbst als junge, moderne französische Bäckerei, Patisserie und Café mit Terrasse und Küche. In Berlin gibt es vier Standorte: zwei in Kreuzberg, einen in Neukölln und einen in Prenzlauer Berg.