„Mein Freund, der Baum, ist tot, er fiel im frühen Morgenrot“, sang die Schlagersängerin Alexandra 1968. Dass eine 200 Jahre alte Eiche sterben muss, versucht aktuell eine Initiative in Pankow in letzter Minute zu verhindern.



Gepflanzt wurde sie zu Zeiten, als Berlin Residenzstadt des Königreichs Preußen unter König Friedrich Friedrich Wilhelm III. war. 1826 wurde die ihm gewidmete 9. Sinfonie von Beethoven in Berlin zum ersten Mal gespielt. Und in Pankow wurde das Elisabethstift als Zufluchtsort für Waisenkinder gegründet.

Eine Fällgenehmigung wurde erteilt, ein Parkverbot ab 23. Oktober aufgestellt

Die große Eiche ist einer von drei alten Bäumen in der Schloßallee. Sie steht auf einem Privatgrundstück mit der Hausnummer 17. Sie soll gefällt werden, um Platz für einen Neubau auf dem Nachbargrundstück 17 A zu machen. Eine Fällgenehmigung wurde erteilt, ein Parkverbot ab 23. Oktober aufgestellt.

Dieser Baum soll sterben, weil Menschen es nicht schaffen, ihn bei der Planung zu respektieren. Silke B., Anwohnerin und Petitionsstarterin

Gegen die Fällung des alten Baumes kämpft Silke B., die nebenan wohnt. Sie berichtet, dass das Haus auf dem Grundstück schon beim Bau nach hinten versetzt wurde, um Platz für den alten Baum zu lassen. Jetzt ist er einem geplanten Neubau im Weg.

„Die Genehmigung zur Fällung der Eiche wird damit begründet, dass sie beim Bau auf dem Nachbargrundstück zu sehr geschädigt würde, anstatt wie auf dem Eichengrundstück geschehen, den Baukörper weiter nach hinten in das Grundstück zu setzen“, so die Anwohnerin. „Dieser Baum soll sterben, weil Menschen es nicht schaffen, ihn bei der Planung zu respektieren“, ärgert sie sich. Immer wieder müssen in Berlin alte Bäume Neubauten weichen.

Die Eiche ist „eine Klimaheldin“, so die Anwohnerin

Die alte Eiche hat den Ersten Weltkrieg überlebt und die Bombenangriffe des Zweiten. Ihre ausladende Krone spende im Sommer Schatten und kühle die Umgebung, was für das städtische Mikroklima wertvoll sei. Die Eiche sei „eine Klimaheldin“, sie binde große Mengen an CO₂, erklärt die Anwohnerin. Auch kann sie Schadstoffe filtern, die Luftqualität verbessern und die Umgebung kühlen.

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Es seien zwar acht Nachpflanzungen laut Bezirksamt geplant, aber wo diese stattfinden sollen, sei unklar, so B. Bis diese Jungbäume die gleiche Menge CO₂ binden können, werden viele Jahre vergehen.

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Eine Petition gegen die Fällung läuft seit zwei Wochen, sie hat 1175 Unterstützer

Laut Silke B. ist die Eiche auch Lebensraum für zahlreiche Lebewesen, Vögel, Fledermäuse, Eichhörnchen und Insekten. Am Donnerstag war sie mit einem „Bat Pack“ unterwegs, einem Gerät, das Fledermausarten anhand von Schallwellen erkennen kann. Es zeigte zwei Arten in der Nähe der Eiche an. Sie fordert vom Bauamt, den Baum zu erhalten und alternative Pläne in Betracht zu ziehen.

Silke B. startete auf Change.org eine Petition gegen die Fällung. Innerhalb von zwei Wochen sammelte sie hier 1175 Unterstützer. Doch die Zeit wird knapp, B. rechnet in einer Woche mit der Fällung.

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