Das Rolltor ist heruntergelassen, die Kneipe dauerhaft geschlossen. Trotzdem bleiben am „Uebereck“ in Prenzlauer Berg immer wieder Menschen stehen. Sie machen Fotos, lesen im Kondolenzbuch oder schauen sich die Bilder an, die Gäste und Angehörige dort angebracht haben. Der Wirt der Kneipe ist gestorben.

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Jetzt hängen dort zwei Plakate mit großen schwarzen Krähen. Denn diese Vögel liebte Marco Hinze. Einmal auf Deutsch, einmal auf Englisch laden Freunde und Verwandte so zu einer Gedenk- und Trauerfeier am Montag um 11 Uhr ein. Sie findet auf dem Georgen-Parochial-Friedhof I in der Greifswalder Straße 229 in Weißensee statt.

Nach Tod von Gastwirt in Prenzlauer Berg: „Jeder ist willkommen“

Gefeiert werden soll den ganzen Tag, von 11 bis 17 Uhr. „Jeder ist willkommen“, steht auf dem Zettel. Und: „Wir feiern Marcos Leben.“ Auf dem Plakat steht außerdem das Restaurant „Merhaba“ in der Greifswalder Straße 4. Auch zum Dresscode gibt es einen Hinweis: „Komm so, wie du bist. Trag Schwarz nur, wenn du Schwarz magst.“

Der Fundraiser „Marcos letzte Runde geht auf uns“ für die Beerdigung ist mittlerweile geschlossen. Es kamen 7305 Euro an Spenden durch Stammkunden und Freunde zusammen.

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