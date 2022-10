Klima-Aktivisten kleben fest - Stau auf Prenzlauer Promenade

Und täglich grüßt das Murmeltier: In Berlin haben sich erneut Aktivisten der "Letzten Generation" auf der Straße festgeklebt.

Berlin. Kaum ein Tag ohne erneute Aktionen der Klima-Aktivisten der "Letzten Generation". Wieder haben sich auf Berliner Straßen mehrere Menschen auf dem Straßenbelag festgeklebt, wieder sind Autofahrer maximal genervt, wieder rücken Polizeikräfte an, um die Klima-Kleber wegzutragen.

Diesmal ist die Prenzlauer Promenade in Pankow betroffen, wie das Portal VIZ meldet. Die Straße ist in Richtung stadteinwärts blockiert. Derzeit staut es sich ab Höhe Granitzstraße.

Noch immer wird der morgendliche Berufsverkehr auf der #A114 und #PrenzlauerPromenade von Demonstrierenden aufgehalten. Es gibt inzwischen einen #Stau von +70 Min. Länge! Auch auf den Umfahrungsstrecken gibt es lange Staus. pic.twitter.com/ZEoSto6lfi — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ Berlin) (@VIZ_Berlin) October 14, 2022

Blockaden in Berlin: „Letzte Generation“ stört immer wieder den Verkehr

Die „Letzte Generation“ ist ein bundesweiter Verbund von Klimaaktivisten, die mit verschiedenen Aktionen versuchen, die Regierung zum verstärkten Handeln gegen die Klimakrise zu bewegen. Ihren Ursprung hatte die Bewegung in einem Hungerstreik, der vor der Bundestagswahl 2021 stattfand, um Gespräche mit den drei Kandidaten für das Amt des Bundeskanzlers zu erreichen. Inzwischen zählen nach eigenen Angaben mehr als 250 Menschen im Alter von zwölf bis 76 Jahren zu den aktiven Mitgliedern.

Seit Anfang des Jahres haben Mitglieder der „Letzten Generation“ wiederholt Straßen und Autobahnzufahrten blockiert, indem sie sich auf dem Asphalt festklebten oder Öl-Pipelines abdrehten, um auf die Klimakatastrophe aufmerksam zu machen. Zuletzt klebten sich Aktivisten in mehreren Museen an Kunstwerken fest.