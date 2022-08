Starke Dürre: Pankow verbietet Grillen im Mauerpark

Berlin. Rauchschwaden über der Liegewiese, sie gehören gerade an Sonntagen fast zum Selbstverständnis des Mauerparks. Doch nun hat der Bezirk Pankow das Grillen zeitweise verboten. Aufgrund der starken Dürre in diesem August müssen sich Parkbesucher bei dieser beliebten Freizeitbeschäftigung einschränken. „Wegen der extremen, anhaltenden Trockenheit ist ab sofort das Grillen auf der ausgewiesenen Grillfläche im Mauerpark befristet bis zum 15. September nicht weiter gestattet“, teilte das Grünflächenamt am Mittwoch mit. Mit Kontrollen des Ordnungsamtes sei in dieser Zeit zu rechnen – so dass Grill-Fans ein Bußgeld riskieren, wenn sie trotzdem Würstchen auf den Rost legen.

Es ist nicht das erste Mal, dass der Bezirk aufgrund von Trockenheit Maßnahmen zum Schutz des Mauerparks ergreift. Bereits in den Dürre-Sommern 2018 und 2019 verzichtete man auf die Genehmigung von Veranstaltungen auf Wiesen von stark strapazierten Grünanlagen und brief sich auf die Folgen des Klima-Wandels.

Bezirk Pankow hat Erfahrung im Schutz von übernutzten Grünanlagen

Am Mauerpark lässt sich zugleich studieren, wie unterschiedliche Pflege-Vereinbarungen sich auf das Stadtgrün auswirken können. So werden die Wiesen der 2020 eröffneten neuen Parkhälfte dank eines besonderen Budgets bis heute intensiv gewässert und vor Schäden bewahrt. Auf der Liegewiese im alten Teil des Mauerparks hingegen kann das Bezirksamt Pankow mit seinen Mitteln die Vertrocknung des Rasens nicht verhindern. Hier befinden sich auch die offiziellen Grillzonen, die nun nicht mehr zur Verfügung stehen.

Eine dauerhafte Besserung soll sich durch die komplette Sanierung des alten Mauerparks ab dem kommenden Jahr ergeben. Als wesentlicher Bestandteil des Projekts gilt die neue Anlegung der geschundenen Wiese – und die Einrichtung eines Bewässerungssystems, was Dürreschäden sowohl am Sonnenhang als auch auf dem Rasen im Grillbereich künftig vermeiden helfen soll.

