Pankow verrät heikle Details zum Umbau der Schönhauser Allee

Berlin. Mit hoher Aufmerksamkeit blicken Verkehrswende-Initiativen und Fachpolitiker dieser Tage auf die autofreie Friedrichstraße. Aber womöglich schwenkt ihr Blick bald von Mitte nach Prenzlauer Berg. Hier schickt sich das Bezirksamt Pankow an, einen ehrgeizigen Umbauplan für die Schönhauser Allee bis zum Frühling 2023 auf die Straße zu bringen. Breite Radwege anstelle der heutigen Parkplatz-Streifen, Ladezonen auf den Fahrbahnen, verbreiterte Bürgersteige anstelle der heutigen Schmalspur-Radwege: Nach vielen Rückschlägen erwartet man jetzt den großen Wurf.

Eine neue Detailplanung, die der Berliner Morgenpost vorliegt, zeigt, wie problematisch sich das bereits 2018 beschlossene Verkehrsprojekt tatsächlich gestaltet. Es werden Schwierigkeiten skizziert, über die bislang kaum gesprochen wurde – etwa diese: Der Umbau der Schönhauser Allee im Bereich zwischen Gleim- und Eberswalder Straße umfasst gar nicht die erwartete Strecke. So endet der neue, 2,50 Meter breite Radweg in Südrichtung bereits in Höhe der Topsstraße. Also noch etwa 100 Meter vor der besonders komplizierten und unfallträchtigen Großkreuzung der Schönhauser Allee, Eberswalder Straße und Kastanienallee.

Schönhauser Allee in Pankow: Verkehrsinseln sollen Fußgängern Schutz bieten

Dies geschieht einfach deshalb, weil auf dem letzten Stück zur Kreuzung keine Parkplätze am Straßenrand vorhanden sind, die man in einen geschützten Radweg transformieren könnte. Hier besitzt die Schönhauser Allee eine Rechtsabbiegespur in Richtung Mauerpark, die Pankows Radverkehrsplaner nicht mit dem neuen Radweg besetzen können.

Bis zu 10.000 Radfahrer am Tag profitieren von der Neugestaltung der Schönhauser Allee in Prenzlauer Berg. Das Bezirksamt Pankow lässt neuartige Betonborde auf die Straße kleben, um sie zu schützen.

Foto: InfraVelo

Problem Nummer zwei: Eine Querung für den Fußverkehr dürfte sich 2023 nach dem Umbau der Schönhauser Allee heikler gestalten als heute. Denn Passanten müssen dann nicht nur die Fahrspuren für den Autoverkehr und die Ladezone überwinden, sondern auch den besonders breiten, stark befahrenen Radweg. Bislang können sie auf den Parkstreifen an den Rändern der Schönhauser Allee noch zwischen stehenden Autos den richtigen Moment abpassen – doch diese Parkstreifen verschwinden zugunsten des Radverkehrs.

Umbau der Tram-Haltestellen wohl erst beim Abriss der Schönhauser-Allee-Brücke

„Zu befürchten ist eine Verschlechterung durch drei volle Fahrstreifen, die man nicht in einem Zug queren kann“, beschreibt der Projektplaner Lars Isensee das Problem. „Fußquerungen sind der eigentliche Knackpunkt der Planung.“ Und hier die Lösung: Aufgepflasterte Verkehrsinseln an ausgewählten Stellen auf der Straße sollen Passanten Sicherheit beim Überqueren der Magistrale bieten. Und zusätzlich arbeitet das Bezirksamt Pankow daran, dass Straßenbahnhaltestellen der BVG-Linie M1 wie die Station Milastraße auf die Innenseite der Schönhauser Allee verlegt werden. Also unter das Viadukt der U-Bahnlinie 2, den meisten Berlinern auch unter dem Spitznamen „Magistratsschirm“ bekannt. Nur so lässt sich vermeiden, dass Fahrgäste beim Aussteigen in Richtung der Fahrbahnen in einen Strom aus Autos, Lieferfahrzeugen und Fahrrädern geraten.

Fußverkehr versus Radverkehr? Das Bezirksamt Pankow plant neue Querungshilfen ein, um Passanten im Strom von Autos und Velos über die Straße zu lotsen.

Foto: Thomas Schubert

Allerdings befinde sich die BVG bei der Haltestellenverlegung noch in der Vorplanung, heißt es aus dem Bezirksamt. Besonders brisant: Pankows Radverkehrsplaner rechnen damit, dass sich die Umgestaltung erst in der Zeit ausführen lässt, wenn es auf der Schönhauser Allee eine komplette Unterbrechung des Verkehrsstroms geben wird – beim Abriss und Neubau der Schönhauser-Allee-Brücke in Höhe des gleichnamigen S- und U-Bahnhofs zwischen den Jahren 2026 und 2030.

Tücke des Pankower Vorzeigeprojekts: Neue Radwege brauchen Zubringer

Erst dann wird auch die BVG die Straßenbahngleise auf der Brücke erneuern und für die neue Verkehrssituation südlich der Gleim- und Stargarder Straße anpassen. Diese Linie ist die nördliche Grenze des jetzigen Schönhauser-Allee-Umbaus. Aus Kostengründen wollen Bezirk und Senat darauf verzichten, auch die Magistrale nördlich der Grenze zu verändern, weil das Ergebnis der Mühen dann sowieso beim Brückenabriss wieder vernichtet wird.

Fokus aufs Velo: Die Schönhauser Allee im Bezirk Pankow wird ganz auf den Radverkehr zugeschnitten. Nun drohen ungewollte Nachteile für Fußgänger, wenn sie im Strom der Zweiräder über die Straße wollen.

Foto: Thomas Schubert / Berliner Morgenpost

So bleibt es bei der Neugestaltung im Teilbereich zwischen den U-Bahnhöfen Eberswalder Straße und Schönhauser Allee – mit entsprechenden Übergängen zu den alten Radstreifen auf den Bürgersteigen an beiden Enden. Es wird hier auf beiden Seiten des Umbau-Bereichs Zubringer geben müssen, um die neuen Radwege auf den heutigen Parkspuren und die alten Radstreifen auf den Fußwegen zu verbinden.

Vorsitzender des Pankower Mobilitätsausschusses sieht Chancen und Risiken

Eine anspruchsvolle Aufgabe, betont SPD-Verkehrsexperte Mike Szidat, der Vorsitzende des Pankower Ausschusses für Mobilität. Man sehe an den Detailplänen für das Verkehrsprojekt in Prenzlauer Berg, „dass die verkehrssichere Umgestaltung der Hauptverkehrsstraße Schönhauser Allee planerisches Neuland ist. Und die Vereinbarkeit und Zusammenführung der unterschiedlichen Verkehrsgruppen sich überaus schwierig gestaltet.“

Besonders herausfordernd sei auch die „Verschwenkung der Radverkehrsanlage in den Bereichen der geplanten Ladezonen, die durchaus nicht gefährdungsfrei sind“. Wie berichtet, soll der Umbau der Schönhauser Allee auch die Probleme mit illegalem Parken von Transportern mitten auf der Fahrbahn lösen. Deswegen entstehen großflächige Ladezonen auf den heutigen rechten Fahrstreifen – was für die Anpassung der Radwege und die Fußgängerquerungen trickreiche Detaillösungen verlangt.

Abweisend gegen Autos: Neuartige Borde auf der Schönhauser Allee leuchten nachts

Leuchtende Borde: Die grauen Barrieren zum Schutz der Radfahrer sollen auch nachts unübersehbar sein.

Foto: Bezirksamt Pankow / Berliner Morgenpost

Dennoch sieht der Ausschussvorsitzende Szidat den Umbauplan als den erhofften Fortschritt für die Verkehrssicherheit der Radfahrer. Zahlreiche Unfälle belegen seit Jahren, warum der Bezirk Pankow sich entschließt, in Kürze rund 150 Parkplätze zugunsten der neuen Radwege zu streichen.

Als interessant erweisen sich dabei auch die neuesten Informationen zu den Schutzelementen, die ein unbefugtes Befahren der neuen Radwege durch Autos unterbinden sollen. Berlins Verkehrssenatorin Bettina Jarasch (Grüne) und Pankows Verkehrsstadträtin Manuela Anders-Granitzki (CDU) hatten das Ergebnis der Prüfung verschiedener Barrieren bei der Projektvorstellung schon vorweg genommen. So erhält die Schönhauser Allee als erste Straße in Berlin aufgeklebte Bordsteine an den Rändern der neuen Radwege.

Pankows Denkmalschützer wollten lieber graue Borde als bunte Poller

Wichtig für den Denkmalschutz: Die neuen Schutzleisten des Radwegs auf der Schönhauser Allee sollen die optische Wirkung des Viadukts der U2 nicht stören.

Foto: Karlheinz Schindler / picture alliance / ZB

Laut Radplaner Lars Isensee waren noch andere Lösungen im Rennen: Darunter Plastikschwellen mit Warnbaken, graue Kunststoff-Poller wie auf dem neuen Radweg Danziger Straße und massive, kantige Granitsteine – die aber laut Isensee „keine Fehler von Radfahrern verzeihen würden“. Sprich: Es entstünde Unfallgefahr, wenn Velo-Fahrer versehentlich an diese steilen Kanten geraten – und darauf stürzen. Deshalb werden ihre Schutzbereiche also in Form von flachen Borden ausgestaltet, die auf dem Asphalt kleben und zum Radweg hin angeschrägt sind.

Zugleich macht man im Bezirksamt Pankow auch kein Geheimnis darum, dass flache, graue Borde optisch günstiger wirken. Diese Unaufdringlichkeit wiederum ist der Schlüssel zur Verträglichkeit mit dem denkmalgeschützten, grünen Magistratsschirm in der Mitte der Schönhauser Allee. „Plastikelemente“, erklärt Isensee, „sind vom Denkmalschutz nicht gewollt“. Und noch eine Finesse bringen die neuen Borde mit: Dank reflektierender Glaskugeln auf der Oberfläche leuchten sie nachts wie Katzenaugen.

