Sommerbad Pankow: Wasser wird trotz Gas-Sparen nicht kälter

Berlin. Der Sommer naht und mit ihm das Bedürfnis, sich an warmen Tagen in einem Freibad zu erfrischen. In Pankow gibt es mehrere Anlaufstellen für Schwimm- und Planschliebhaber, doch nicht jede eröffnet zur gleichen Zeit. Die Berliner Morgenpost gibt eine Übersicht über die verschiedenen Bademöglichkeiten im Bezirk und was in der kommenden Badesaison wichtig wird.

Sommerbad Pankow

Das Sommerbad Pankow öffnet am 30. Mai. Die gute Nachricht: Ungleich anderer Berliner Bäder, die aufgrund des Ukraine-Krieges weniger heizen, wird die Wassertemperatur im Pankower Freibad nicht niedriger eingestellt als sonst. Der Grund: Das Wasser in den Becken wird ausschließlich mit Solarenergie erwärmt. Deshalb ist die Einsparung von Gas zur Beheizung nicht nötig.

Eine einsame Schwimmerin zieht ihre Bahnen im Sommerbad Pankow. Aufgrund der Coronapandemie war das Zutrittssystem in Berliner Bädern stark reglementiert. Diese Beschränkungen sind nun aufgehoben.

Foto: Jörg Carstensen / dpa

Was gibt es?

Das Sommerbad Pankow verfügt nicht nur über ein 50 Meter langes Schwimmbecken, sondern auch über zwei Sprungtürme – fünf und siebeneinhalb Meter hoch –, eine High-Speed- und zwei weitere Rutschen, ein Erlebnisbecken mit einem Strömungskanal und Wasserkanonen, einer Beachsportanlage sowie einen Imbiss. Freizügige Gäste dürfen sich zudem im separaten FKK-Bereich entspannen.

Was müssen die Gäste beachten?

Wie in allen Berliner Bädern sind die Corona-Beschränkungen aufgehoben. Alle Bereiche – Duschen, Rutschen, Sprungturm und Umkleiden – sind geöffnet und die Maskenpflicht entfällt.

Der Zugang zum Freibad ist barrierefrei und in zwei großen Umkleidekabinen mit Duschen und WC können sich Menschen mit Behinderung für das Erlebnisbecken mit breiter, flacher Treppe zurecht machen.

Wie viel kostet der Eintritt?

Kinder unter 5 Jahren haben in Begleitung Erwachsener freien Eintritt. Die Preise unterscheiden sich unter anderem nach Tarifwahl.

Wie komme ich dort hin?

Das Sommerbad Pankow befindet sich unweit des Schlossparks Pankow in der Wolfshagener Straße 91-93, 13187 Berlin. Fußläufig ist es vom S- und U-Bahnhof Pankow rund 15 Minuten entfernt. Die nächst gelegene Haltestelle für Tram (50 und M1) und Bus (N50) ist der Stiftsweg.

Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Sommerbads Pankow.

Strandbad Weißensee

Anders als das Sommerbad Pankow öffnet das Strandbad Weißensee bereits am 1. Mai seine Tore für kaltgesottene Gäste – jedenfalls der Wettervorhersage nach zu urteilen. Ebenfalls anders als in den Berliner Bädern gibt es im Strandbad Weißensee keine Möglichkeit, am Wassertemperaturregler zu drehen, da es sich um einen See handelt.

Das Strandbad Weißensee bietet laut eigenen Angaben die „weltgrößte Eis-am-Stil-Auswahl“.

Foto: Thomas Schubert

Was gibt es?

Kinder können sich sowohl auf einem Spielplatz mit Klettergerüst wie auch im Nichtschwimmerbereich austoben. Für Erwachsene bietet das Strandbad neben der Badestelle eine Strandbar und ein Café. Außerdem werden Sport- und Entspannungskurse angeboten.

Das Zelt und die Lounge auf dem Gelände sind außerdem für private Veranstaltungen buchbar.

Was müssen Gäste beachten?

Auch im Strandbad Weißensee sind die Corona-Beschränkungen aufgehoben, sodass Besucherinnen und Besucher auch wieder den ganzen Tag, zwischen 10 und 19 Uhr, am See verbringen können.

Wer übrigens noch eine Beschäftigung als Rettungsschwimmerin und Rettungsschwimmer sucht, ist beim Strandbad Weißensee an der richtigen Adresse: Es sind drei Vollzeit-, alternativ zehn Minijob-Stellen zu besetzen. Außerdem plant Pächter Alexander Schüller

Wie viel kostet der Eintritt?

Für Erwachsene kostet der Eintritt 6 Euro, ermäßigt 3,5 Euro und für Kinder bis 12 Jahren ist der Eintritt frei.

Wie komme ich dort hin?

Erreichbar ist das Strandbad in der Berliner Allee 155, 13088 Berlin, über die Haltestelle „Weißer See“, die von mehreren Busse und der Tram befahren wird.

Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Strandbads.

Kiessee

Zwar nicht mehr in Pankow, doch von vielen Pankowerinnen und Pankowern gerne besucht: Der Kiessee im brandenburgischen Mühlenbeck, direkt an der Grenze zu Berlin.

Bei Pankowern beliebt: Der Kiessee bei Mühlenbeck mit seinem klaren Wasser.

Foto: Michael Rohm / BM

Was gibt es?

Neben einer idyllischen Seelandschaft bietet die Badestelle einen FKK-Bereich. Für das leibliche Wohl sorgt ein Imbiss. Darüber hinaus gibt es eine ordentliche Toilette.

Wenn es nicht nur ein Tagesausflug werden soll, kann der ganzjährig geöffnete Campingplatz Kiessee als Übernachtungsmöglichkeit genutzt werden.

Was müssen Gäste beachten?

Der See hat bis 21 Uhr geöffnet.

Wie viel kostet der Eintritt?

Der Eintritt kostet 3 Euro.

Wie komme ich dort hin?

Mit der S8 fährt man zum S-Bahnhof Mühlenbeck-Mönchmühle. Von dort sind es nur noch fünf Minuten Fußweg.

