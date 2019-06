Zähes Ringen um neuen Radweg in Prenzlauer Berg

Pankow. Es war eine planerische Odyssee. Wie der neue Radweg an der Storkower Straße auszusehen hat, darüber lagen die Pankower Verwaltung und die Bezirksverordneten im Verkehrsausschuss monatelang im Streit. Und der trug zuletzt groteske Züge. Denn Stadtrat Vollrad Kuhn (Grüne) und seine Planer versuchten mehrfach, einen mit Pollern geschützten Radweg am rechten Fahrbahnrand durchzusetzen – gegen den Willen der Bezirksverordneten.

Vor allem der CDU-Fraktionsvorsitzende Johannes Kraft und Roland Schröder von der SPD hinterfragten in jeder Sitzung des Verkehrsausschusses den Sinn einer Pollerzeile, die an der Storkower Straße wegen der vielen Zufahrten zu Hotels, Betrieben und Behörden allein auf den wenigen Metern von der Ecke Landsberger Allee und Kniprodestraße mehr als zehn Mal unterbrochen werden müsste. Das sei zu teuer und nutzlos obendrein. Denn eine lückenhafte „Wand“ aus Pollern bringe Radfahrern gar keinen Schutz, meint Kraft.

Mehrheit für eine Storkower Straße ohne Poller

Geprüft wurde die so genannte Protected Bikelane, eine aufwändige und kostspielige Lösung, aber trotzdem. Denn Stadtrat Kuhn vertritt die Ansicht, dass nur ein solcher Pollerradweg den Vorgaben des Berliner Mobilitätsgesetzes entspricht. Darin sei definiert, dass neu angelegte Radverkehrsanlagen „sicher“ sein müssen. Diese Sicherheit sei nur gegeben, „wenn das unzulässige Befahren der Radspur durch Autos unterbleibt“ – weil Poller dies verhindern.

Roland Schröder hält diese Annahme für falsch, weil es im Mobilitätsgesetz keine Passage gibt, die den Bau von Radwegen mit Pollern explizit vorschreibt. „Man muss sich den Einzelfall anschauen und prüfen, was sinnvoll ist“, erklärt Schröder. Am sinnvollsten aus Sicht des Verkehrsausschusses ist ein einfacher Radweg am Rand der Storkower Straße – ohne Poller. Diese kostengünstige und schnell umsetzbare Variante fand bei der Abstimmung eine breite Mehrheit.

So können Radfahrer an der Storkower Straße auf eine rasche Verbesserung hoffen. Bislang rumpeln sie über einen schmalen Radstreifen auf dem Bürgersteig.