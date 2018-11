20-Millionen-Tunnel unterm Mauerpark kann besichtigt werden

Der 654 Meter lange Tunnel unter dem Park in Prenzlauer Berg ist fertig gebohrt und wird am Sonnabend und Sonntag für Besucher geöffnet.

Berlin. Am kommenden Wochenende (10. Und 11. November) haben Besucher des Mauerparks in Prenzlauer Berg die Möglichkeit, an einer Tunnelbesichtigung in voller Länge unterhalb des Parks teilzunehmen.

Der Tunnel für unseren Stauraumkanal unter dem Mauerpark ist fertig gebohrt. 654 Meter lang zwischen Bernauer- und Gleimstraße. Das wollen wir begehen. In voller Länge, mit Ihnen und in festen Schuhen. Am 10. und 11. November. Bitte hier anmelden: https://t.co/KzoLZksNqT pic.twitter.com/zAgc1EFxrz — Wasserbetriebe (@wasserbetriebe) November 6, 2018

Der 645 Meter lange Tunnel für den Stauraumkanal zwischen der Bernauer- und der Gleimstraße ist nun fertig gebohrt, wie die Berliner Wasserbetriebe mitteilten. Für die Besichtigung am Sonnabend und Sonntag in 13 Meter Tiefe ist eine vorherige Anmeldung nötig, Voraussetzung ist festes Schuhwerk.

Vor rund einem Jahr begannen die Bauarbeiten, für die die Berliner Wasserbetriebe knapp 20 Millionen Euro investierten. Der Stauraumkanal soll bei starken Regenfällen bis zu 7400 Kubikmeter Abwasser aufnehmen. Somit wird ein Überlaufen von Gewässern wie die Spree und Panke verhindert.

Hier kann man sich für die Begehung mit dem Code "Berliner" anmelden: bwb-events.de

